2017年第23届门窗幕墙展星品奖全面集结

中国第一个门窗幕墙创新奖

广州2016年11月30日电 /美通社/ -- 社会环境不断变化，雾霾问题日益严重，建筑安全抗风防火等需求的涌现，门窗幕墙作为保护人们安静的屏障，已不能满足现状，创新成了行业不得不思考的问题。只有更前沿的产品技术，更创新的科技改进，才能真正增强产品的适应性，创造独具匠心的建筑和舒适的人居环境。

创新核心 趋势瞭望

作为门窗幕墙行业当仁不让的趋势瞭望者，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会联合全国铝门窗幕墙新产品博览会，在全国第1个门窗幕墙行业专业展会的基础上，继续向内深度挖掘，于2015年发起了中国第1个公益性门窗幕墙创新奖 -- 星品奖，旨在通过发掘新产品新技术，以先驱带动行业创新，打造全球最具影响力、传播力的产品、技术传播竞技平台。



2017中国门窗幕墙创新奖 -- 星品奖

星品奖，由全国铝门窗幕墙新产品博览会延伸而来，是充满前瞻性与专业性的延续。历经2届，已成功发展成为门窗幕墙展最具创新精神的核心所在。依托广大鼎故革新的品牌企业和门窗幕墙博览会自身强大的号召力，星品汇集门窗幕墙行业的全新产品新技术于同一平台，让全球的专业买家能够在第一时间阅尽亮点，把握行业趋势，占尽市场先机。

目前，门窗幕墙创新奖累计已有500+新产品参与了评选，成为了门窗幕墙行业新产品新技术当仁不让的首发地！以“门窗幕墙新产品新技术评选”为核心的星品奖，得到了门窗幕墙行业参评单位的高度认可，他们一致认为此项活动快速提升了企业品牌的认知度，高效地推广了企业的新产品新技术，引领着行业发展的方向。

权威奖项 专家评审

现在，2017年第3届中国门窗幕墙创新奖 -- 星品奖已经全面开启征集，即使你没有抢到门窗幕墙的展位，只要你有新产品新技术，皆可来评。此次星品奖，将在门窗系统、幕墙材料、型材、玻璃、五金、设备和其他领域，甄选出最具创新价值的新产品。

为了筛选出更权威、更具专业认可度的前沿新品，门窗幕墙创新奖由行业专家、房开商、国内外著名建筑师等领域专业人士组成专家评审委员会，从创新、低碳、节能、设计和价值5个方面对参评产品审度，力求甄选出最具市场潜力的新产品新技术。奖项的稀缺性和权威评委的坐镇，使中国门窗幕墙创新奖极具含金量，也让获奖企业的市场征途如虎添翼。

评委团成员有（部分）：

中国建筑金属结构协会副秘书长 黄圻先生

清华大学建筑学院副院长，教授，《世界建筑》主编 张利先生

广东省建筑科学研究院副院长 杨仕超先生

华南理工大学建筑学院副院长 孟庆林先生

沈阳远大铝业工程有限公司总裁 王双军先生

绿地控股集团技术研发部绿色产业化中心总裁 魏琨先生

欧博迈亚工程咨询有限公司中国区上海分公司总监 Christopher Knabe先生

弗思特工程咨询有限公司高级合伙人、资深工程顾问 陈勇先生



2016中国门窗幕墙创新奖颁奖典礼

“365+3”天线上线下新产品立体推广

为了让企业以最好的性价比进行新产品的推广及贸易合作，参与中国门窗幕墙创新奖评选的产品，将获得主办方全年全渠道不间断宣传与曝光的大力推广。从展前预热宣传到展会中强势推广再到展后接力，让参评产品企业“365+3”无缝渗透进专业买家的方方面面。

新产品展前预热，覆盖全国上千万专业买家

独立官网展示系统 ，门窗幕墙创新奖专属的star官网，让参评产品全年360度曝光。

，门窗幕墙创新奖专属的star官网，让参评产品全年360度曝光。 展前预览 ，展前强势宣传，对外海量派发，醒目标识星品汇展区与参评企业展台，潜移默化专业观众。

，展前强势宣传，对外海量派发，醒目标识星品汇展区与参评企业展台，潜移默化专业观众。 微信专题报道 ，在对参评产品形成系列报道，对微信20,000受众展前每周不间断推出，强化产品记忆。

，在对参评产品形成系列报道，对微信20,000受众展前每周不间断推出，强化产品记忆。 邮件电子特刊，参评产品专题报道，数据库数十万观众海量派发，直达潜在买家。

免费现场推广，60,000+专业买家全场瞩目



2016星品汇展示区人潮涌动

星品汇 -- 免费现场展示 ，产品现场展示，让买家亲身感受产品技术魅力。

，产品现场展示，让买家亲身感受产品技术魅力。 星品发布会 -- 免费现场演讲 ，获奖产品的企业现场技术高工讲解，让买家快速透析产品价值。

，获奖产品的企业现场技术高工讲解，让买家快速透析产品价值。 优质买家团 ，主办方带队地产商等优质买家组团参观星品汇展区，打开海内外商贸契机。

，主办方带队地产商等优质买家组团参观星品汇展区，打开海内外商贸契机。 参观指南 ，展会现场海量派发60,000+观众，人手一份。参观圣经，指引人潮前往星品汇和参评展台。

，展会现场海量派发60,000+观众，人手一份。参观圣经，指引人潮前往星品汇和参评展台。 星品特刊 ，收录进《2017门窗幕墙新品采购指南》，全馆派发，高效出击意向买家。

，收录进《2017门窗幕墙新品采购指南》，全馆派发，高效出击意向买家。 权威评委 ，历时数月，评委层层检验，10+国际评委坐镇，含金量更高。

，历时数月，评委层层检验，10+国际评委坐镇，含金量更高。 媒体采访，主办方合作媒体现场采访，强势曝光，制造话题性。

后期持续宣传，形成全年不间断追踪报道和线下采购配对

365+3“一对一”采购体验对接 ，尊享Windoor Expo鉴筑中国行--365+3“一对一”采购体验优先配对权。将专业买家直接接引到企业基地，亲身见证优秀建筑部品生产基地的生产规模/产品供应链等，高效解决专业买家门窗幕墙材料的采购需求。

，尊享Windoor Expo鉴筑中国行--365+3“一对一”采购体验优先配对权。将专业买家直接接引到企业基地，亲身见证优秀建筑部品生产基地的生产规模/产品供应链等，高效解决专业买家门窗幕墙材料的采购需求。 主办方专题回顾 ，针对当届获奖产品企业作专题报道，跟踪产品市场投放情况，全渠道有力宣传，形成全年推广趋势。

，针对当届获奖产品企业作专题报道，跟踪产品市场投放情况，全渠道有力宣传，形成全年推广趋势。 权威媒体联合推广 ，与门户、行业媒体合作，美通社、新浪等，发布星品相关通稿，全球推广，声名远播海内外，增加品牌知名度与美誉度。

，与门户、行业媒体合作，美通社、新浪等，发布星品相关通稿，全球推广，声名远播海内外，增加品牌知名度与美誉度。 发力海外版图，Windoor Expo携星品发力海外专业展会，力荐中国优质的展商与产品，为我们的客户进行内容丰富的海外谋划。

如果您正关注着门窗幕墙行业的未来或者您想引领门窗幕墙行业的未来，拿出您在2016年1月1日后研发成功的门窗幕墙相关产品，在2016年12月15日前提交门窗展组委会参评，与行业的同胞们一比高下吧，看谁能最终斩获这项创新殊荣—中国门窗幕墙创新奖。登陆星品官网，提交申请，便可带着您的新产品技术前来应战。

如果您给我们新产品新技术参评，我们将回馈您以60,000+的全球专业买家与主办方价值300万+的全年立体宣传！