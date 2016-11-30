盟科医药在美启动新型抗菌药MRX-4的一期临床试验

加州海沃德和上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 盟科医药(MicuRx Pharmaceuticals, Inc.)今天宣布启动抗耐药菌新药 MRX-4 的一期临床试验。MRX-4 是口服抗菌新药 MRX-1 的前药，用于治疗由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐万古霉素肠球菌(VRE)等革兰氏阳性菌引起的感染。MRX-1 目前正在中国开展治疗复杂性皮肤及软组织感染的三期临床试验。

这项全面的一期临床试验目前正在美国的一家医疗中心招募健康受试者，将对 MRX-4 口服制剂的安全性、耐受性，药物动力学和生物利用度进行评估。该口服研究将招募122名健康的受试者，分至9个单剂量递增组和4个多剂量递增组。同时，该一期临床试验还会招募60位健康受试者分至5个单剂量递增组和4个多剂量递增组，用以评估 MRX-4 静脉制剂的安全性、耐受性和药物动力学。此外，还将展开口服与静脉制剂的交叉研究。

盟科医药总裁兼首席执行官袁征宇博士表示：“我们期望这一临床试验的成功，能够帮助我们将这一可有效进行全身给药的抗菌新药在美国快速推向下一步临床研究。”

MRX-1 是新一代噁唑烷酮类抗菌药，与利奈唑胺等第一代同类抗菌药相比，MRX-1 在确保疗效的基础上大幅提高了对造血系统的安全性。MRX-4 是 MRX-1 的前药，可通过静脉注射或口服的形式达到全身给药的疗效。

盟科医药首席医疗官、医学博士 Barry Hafkin 对此评论道：“尽管市面上最近推出了一些新的抗菌药，但像 MRX-4 这样适用于社区和长期使用的抗 MRSA 安全口服用药仍是未得到满足的医疗需求。此外，拥有静脉制剂能够帮助医生用同一药物对因感染 MRSA 或 VRE 住院的重症患者进行有效治疗，然后再转为门诊口服治疗。”

盟科医药首席科学家 Mike Gordeev 博士接着表示：“盟科医药从自然界普遍存在的结构中得到启发，发现了新型水溶性前药 MRX-4。我们已经得到该药的美国专利，很高兴能成功进入临床试验。”