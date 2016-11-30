凤凰众筹李方正：民间众筹 搭建平台助力农村金融发展

青岛2016年11月30日电 /美通社/ -- 11月28日，由中国社科院农村发展研究所、山东社科院、山东省宏观金融研究院等共同主办，山东财富管理研究院、青岛市融投资担保商会、凤凰资本（集团）等联合承办的2016中国农村财富管理论坛在青岛召开。中国社会科学院院长王伟光、山东省副省长季缃绮出席会议并致辞，凤凰资本（集团）董事长兼凤凰众筹创始人李方正应邀列席并发表专题演讲。



2016中国农村财富管理论坛现场

本次论坛邀请了国务院参事、全国政协民族和宗教委员会副主任、国家发展与改革委员会原副主任杜鹰，中国社会科学院副院长蔡昉，中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯，国家发改委产业经济与技术经济研究所副所长姜长云，中国人民大学中国农村经济与金融研究所常务副所长马九杰，中国社会科学院农村发展研究所研究员、中国县镇经济交流促进会会长杜晓山等十余位资深专家，与省内外金融机构高管、高校知名学者及金融界企业家等齐聚一堂，共同围绕“新常态、新农村、新财富 -- 农村供给侧结构性改革的问题思考”这一主题，就当下中国农村金融及农村财富管理发展发表主旨演讲，并展开跨界对话和智慧碰撞。

农村财富创造与农村金融发展密切相关，如何发挥金融的助推作用，促进农村金融普惠发展，这个问题应当引起人们的广泛关注。凤凰资本（集团）董事长李方正在《民间众筹融资战略、成效与意蕴》的演讲中指出，财富管理是在财富创造的基础上应运而生的，工农商学兵，各行各业都需要财富管理，所以现在谈普惠金融实际上就是全民金融的概念。

以往的普惠金融，更多适用于城市，其财富创造积攒了一定的存量资产，而相对于城市而言，农村的财富积攒量显然不够，因此更强调财富创造。随着国家政策对三农的问题的愈发关注，三权分立的新农村改革使得农村的财富可能会远超城市，这个特殊时间点上，农村财富管理的重要性逐渐凸显。

凤凰资本的民间众筹战略，就是搭建 ibank.net 这样一个平台，促进创业创新，实现资产、资金端更好的结合。凤凰资本（集团）旗下私募基金“凤凰于飞．双创发展基金”同样致力于影视、科技、农业、新型金融等几大板块，其中，较为关注农业板块，先后扶持了平度、昌乐等多地区农业项目，昌乐可能是山东省目前唯一一个农民创业孵化基地。

李方正表示，所谓的民间众筹战略，领先政策但绝不逾越于法律，理念就是通过金融促进包括农业的实业发展，用专业来促进创业，这就是双创的道理。