Aptuit宣布扩充筛选化合物库

康涅狄格州格林尼治2016年11月30日电 /美通社/ --

此次筛选化合物库扩充是公司500万美元一体化药物发现能力投资的一部分

Aptuit, LLC 今天宣布，公司已成功完成对其筛选先导化合物库的扩充。该筛选库新增150,000种新化合物，化合物总数增至超过400,000种。这些精心挑选的新化合物扩大了公司的苗头化合物发现能力。这一扩充与新的机器人技术和复合管理架构形成互补，是公司500万美元一体化发现服务投资的一部分。

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扩充的化合物库在增强化学多样性的同时扩大了化学领域覆盖范围，符合先导化合物标准，并提供改善的理化性能和最佳的药物化学易处理性。广泛的靶点和预期作用机制有望从中受益。

Aptuit (Switzerland) AG 首席执行官 Stephan Fasler 博士表示：“此次增资让我感到非常高兴。这进一步增强了我们识别新型先导化合物的能力，为我们的生物制药客户提供了一项业界领先的解决方案。”

Aptuit 首席执行官乔纳森-戈德曼 (Jonathan Goldman) 博士称：“我们发现，市场对能够提供高质量候选药物的一体化发现计划的需求在不断增长。我们增加对化合物和自动化的投资，确保我们在控制成本的同时打造最佳候选药物。作为领先的合作伙伴研究组织，我们在同类中最佳一体化发现与开发领域不断进行创新。”