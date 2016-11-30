TUV南德联合NIM聚焦光伏标准与测量技术研讨会圆满落幕

无锡2016年11月30日电 /美通社/ -- 日前，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）与中国计量科学研究院（以下简称“NIM”）在无锡万达喜来登成功举办“聚焦光伏标准与测量技术”研讨会。TUV SUD大中华区智能电力与光伏业务部副总裁许海亮先生与NIM光学所研究室主任、研究员熊利民博士共同主持了本次会议，TUV SUD智囊团与NIM副研究员张俊超博士一同继七月TUV SUD在常州火热举办的IEC 61215新标预热大会后，再次为现场两百多名与会嘉宾带来了一场权威专业的光伏技术分享，着重就集中发布的地面用晶体硅光伏组件国际标准，如新增的IEC 61730与62941，对比其新旧标准的不同，协助企业第一时间全面了解各项新标的要求，助力企业更快设计出满足新标的产品以适应新的市场需求。此外，多方企业代表还与在座来宾分享了作为企业方在应对新标考核时的相应方式，深入详细地进行逐条诠释。

随着光伏产业在全球的飞速发展，新技术、新材料、新产品层出不穷，市场对光伏产品品质的要求也不断提高，从而使得对于新标要求的细化了解就显得更为重要。优胜劣汰是市场成熟、理性的表现，新标是趋势而不是洪水猛兽，作为在IEC 61215新标准改版之初就参与起草工作的行业先锋，也是拥有150年历史的权威第三方检测认证机构，TUV SUD有责任更有义务与光伏行业智者一同坦诚、专业地尊重事实并有序推动这一整改过程。

回顾本次研讨会，涉及的议题包括：IEC 61215与IEC 61730新标解析、IEC 62941地面组件-增强PV组件设计鉴定和型式批准信任度的指导方针、CNAS能力验证、最大功率测试不确定评估、TUV SUD上海实验室标板测试服务、IEC 61853-2测试、光伏组件碳足迹认证、高效电池测试、双面组件测试与性能评估方案、PERC电池效率和组件功率的测量探讨、以及高效电池I-V测试实验与数据分析、新型光伏组件测量案例探讨等多个方面。

IEC 61215和IEC 61730标准被公认为光伏行业最重要的基础标准之一，依据该标准所颁发的认证已经成为光伏组件进入国际市场必备的通行证。TUV SUD中区智能电力与光伏运营总监张祝林在会议中为大家解析了两项标准，将新旧版本的标准进行详细对比，还综合介绍了包括IEC 62788系列、IEC/TS 62916、IEC 62976在内的针对光伏组件、材料、老化等数十个光伏行业标准，帮助光伏企业及时了解标准修订的最新情况，对于调整组件设计和生产有重要意义。

此外，面对国内外光伏市场的扩大、组件价格的逐渐下跌，行业针对光伏组件生产体系制定了IEC 62941标准。本次会议中，TUV SUD中区智能电力与光伏技术经理薄祥喜针对IEC 62941标准，全面解读了地面组件-增强PV组件设计鉴定和型式批准信任度的指导方针，薄祥喜提到：“IEC 62941标准对识别ESD敏感材料和原件、PV组件的设计寿命、制造过程的设计开发等方面投入更多的关注，强调关键材料的质量绩效及关键材料供应商的审核。而针对IEC TS 62941中对产品的新要求，TUV SUD可以为相关人员进行为期两天的技术规范培训。”

会中TUV SUD大中华区智能电力与光伏部副总裁许海亮还接受了光伏亿家记者关于新版标准对产业意义的采访，许海亮高度评价了光伏组件新标准、认为新标在推动光伏市场良币驱逐劣币会起到积极作用。“首批试水新标准的企业主要有三类，一种是排在行业里面第一批次的公司，这些公司有很好的控制水平与技术，也有很雄厚的资金，而新标准可以帮助这些企业在市场上确立更好的口碑和宣传；另一种是那些有比较长远规划或者质量布局的公司，他们期望通过优先获得这种质量水平，在市场未来出现这种强制质量要求的时候占领先机；最后是那些期望通过新标准去检验自己产品质量的企业，通过和认证机构的合作，来提升自身的资产控制水平。”许海亮如是说。