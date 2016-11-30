THOMAS SABO 品牌隆重推出2017 年春季/夏季首饰品系列

共同追求美妙的梦想

佩格尼茨河畔劳福2016年11月30日电 /美通社/ -- 非洲韵味的设计风格、浓郁炫丽的色彩和繁花似锦的精美图案 -- THOMAS SABO 品牌全新的Sterling Silver 系列拥有巧夺天工的精细做工和极富表现力的格调，堪称引领时尚潮流的匠心之作。本系列中各款首饰品在饱含激情的品牌宣传活动中被打造为追求梦想、共享美妙经历和相互尊敬的象征。

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金属质感外观与温暖的泥土色调完美融合：THOMAS SABO 品牌 2017年春季/夏季新品系列的设计语言中融入了富有浓郁非洲风情的色彩、图案和造型。Africa 系列吊坠、耳环、项链和戒指采用了创新性分层技术，具有别具韵味的美感和以民族风为创意灵感的设计格调，矛头、编织图案以及精选的材质营造出富有张力的明暗反差。在女士首饰品系列中还采用了经刻面处理的白色钻石，赋予植物镂空造型和海洋风情马赛克造型璀璨的光华。对骷髅头元素柔美的阐释彰显出令人无法抗拒的摇滚风情，而新款 Diamond Bars 透射出纯粹主义风格的迷人魅力。

THOMAS SABO 品牌女款及男款 Power 手链点缀有由虎眼石、碧玉、黑曜石或天青石等饱含能量的宝石制成的超大号宝珠，堪称富有震撼力的能量载体。超凡脱俗的设计和标志性亮点使本系列首饰品成为个性鲜明的时尚宣言。

积极的气场！本品牌 Karma 系列手表作品中首次增添了男款作品。复古风格的真皮表带和采用玑镂技术的表盘完美烘托出 Rebel with Karma 手表的圆形表壳。表冠采用了深受青睐的骷髅头造型、神龙宝珠造型或加德满都宝珠造型，堪称引人注目的焦点。