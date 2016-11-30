第二届珠海莫扎特青少年音乐比赛现在开始接受报名

珠海2016年11月30日电 /美通社/ -- 第二届珠海莫扎特青少年音乐比赛（“大赛”）现已拉开帷幕，开幕式于2016年11月29日在中国珠海华发中演大剧院举行。

高层领导和著名嘉宾参加了开幕式，包括珠海市副市长龙广艳、奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐与表演艺术大学(University Mozarteum Salzburg)副校长Sarah Wedl-Wilson女士、大赛小提琴艺术总监保罗-罗切克(Paul Roczek)教授、华发集团副总经理钟铭和广东省音乐家协会副主席李需民等知名人士。

自2015年举行首届比赛以来，珠海莫扎特青少年音乐比赛已经成为了珠海的一项主要国际音乐活动。大赛每两年举办一次，旨在从全球范围内发现富有才华的青少年音乐新星，并推动他们进一步发展自身的创造力。

第二届珠海莫扎特青少年音乐比赛由奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐与表演艺术大学主办，并由华发集团承办，将于2017年9月12日至24日在珠海举行。比赛场馆华发中演大剧院是一个世界级综合型表演场所，以其独一无二的建筑风格、良好的表演音效和先进的舞台设计而闻名。

本届大赛包含两类乐器比赛 -- 钢琴和小提琴。每类乐器比赛还将按年龄分成三组：12岁以下（A组）、13岁至16岁（B组）和17岁至23岁（C组）。除了每组的前四名选手获奖以外，特别奖还将颁发给获得最多线上观众投票的参赛选手。

在线报名如今在大赛官方网站（网址：www.zhmozart.org）启动，报名截止日期为2017年4月30日。报名者需要在2017年4月30日之前，在线填写完成和提交报名表，并将他们录制表演曲目的CD寄给大赛组委会设在珠海/奥地利的办公室。参赛通知将在2017年5月30日前寄给报名成功者。

与本届大赛有关的论坛、教育研讨会和特别活动将在大赛期间向公众开放。观众届时将能有机会一睹来自世界各地的众多青少年音乐人才的风采，并共享珠海莫扎特青少年音乐比赛这一著名大赛的欢乐时光。