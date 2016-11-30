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千元级机械臂Dobot M1，志在普及“智”造

2016年11月30日 10:53 编辑： 经理人网编辑
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工业级机械臂迈入千元时代，投入回收周期跌破3个月。

深圳2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016年11月28日，深圳市越疆科技有限公司在海外众筹平台 Kickstarter 上发布了 Dobot M1在23小时内就完成了10万美金的众筹目标。

Dobot M1 团队通过技术攻关，突破直流伺服电机和轻型谐波减速机的技术难关，通过工业级关节模块化设计，专注机电系统优化设计，配合自主研发的动力学和驱动控制算法，使 DobotM1 拥有实现0.02毫米重复精度、1.5公斤荷载、200度每秒关节速度的高速稳定运行能力，工程实测 IPAD 108 点屏幕点击测试只需要24.5秒的时间。

除了不输同种工业级 Scara 机型的运动性能，Dobot M1 还是世界上第一台配合滑轨打印的 Scara 专业 3D 打印机，1m 长度的滑轨范围和 250mm 的Z轴行程，灵活胜任各种空间打印要求。

另外，Dobot M1 开发团队专注于机械臂的极致易用设计，通过 WiFi，蓝牙实现多机互联，手机移动端工业4.0控制；6D 力学鼠标，秒杀工业示教器按键摇杆的百倍舒适操作体验；图形化编程，手持示教，视觉识别，低门槛实现你的智造理想。

在保留工业级性能的同时，Dobot M1 千元级的售价更是震撼了业界（众筹早鸟价仅为999美金，上线10分钟早鸟价售罄）。Dobot M1 针对中小企业开发，用户可通过 Dobot M1 标准的末端夹具接口、完整的协议和运动函数 API 和 SDK、外部轴和视觉软件接口、丰富的数字模拟硬件接口用于自己的生产加工。

双臂协作，配合路径规划的 AGV 小车，各种商业应用扩展，无论是办公自动化、自动售卖、仓储搬运、小作坊加工、创客教育，Dobot M1 希望能够通过众筹获得更多的用户群体，Dobot 最终想实现的，是真正的让机械臂走入大众生活。

众筹火热进行中，链接：https://www.kickstarter.com/projects/dobot/dobot-m1-pro-robotic-arm-for-makers-and-businesses?ref=category_recommended

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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