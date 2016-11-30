TAJ酒店集团与香格里拉酒店集团达成业界首个战略联盟

亚洲两大酒店集团携手布局

规模覆盖200家酒店，遍布27个国家及131个旅游目的地

香港和孟买2016年11月30日电 /美通社/ -- 总部设在香港的香格里拉酒店集团和总部位于孟买的Taj酒店集团今天宣布，两大亚洲领先的豪华酒店集团将开拓业界先河，正式结为战略联盟。这一联盟不仅将扩大两个酒店品牌的地域布局，并为宾客在亚洲乃至全世界带来更加独特的入住体验。

双方的联盟将于2017年3月以“盛情备至”为主题正式推出，这一计划将整合 Taj InnerCircle 和香格里拉贵宾金环会两大常客奖励系统，为会员们提供对等互惠和无缝衔接的尊崇礼遇。香格里拉酒店集团和Taj酒店集团均以卓越的服务理念享誉全球，植根于当地传统和文化，传承独具特色的待客之道。

尊崇体验 由此开启

“盛情备至”计划将为香格里拉酒店集团和Taj酒店集团共计600万常客会员带来更多礼遇：

认可会籍 ：客人入住任何一家香格里拉酒店或Taj酒店时，都将享受两个会员计划中的对等礼遇。

：客人入住任何一家香格里拉酒店或Taj酒店时，都将享受两个会员计划中的对等礼遇。 积分奖励覆盖 27 个国家、 131 个目的地的 200 个酒店 ：会员入住香格里拉酒店或Taj酒店，可选择任一常客奖励系统进行积分，酒店网络遍布孟买、新德里、迪拜、北京、上海、香港、新加坡、巴黎、伦敦、纽约和世界其他主要目的地。

：会员入住香格里拉酒店或Taj酒店，可选择任一常客奖励系统进行积分，酒店网络遍布孟买、新德里、迪拜、北京、上海、香港、新加坡、巴黎、伦敦、纽约和世界其他主要目的地。 兑换无缝衔接：会员将可以在两大常客奖励系统之间将积分兑换为奖励。

Taj酒店集团董事总经理兼首席执行官 Rakesh Sarna 先生说：“这一战略性的部署将为两大以服务著称的酒店品牌带来巨大的协同效应。长久以来，我们尊贵的客人和忠实的会员们都期望在主要目的地有更多顶级酒店的选择。Taj酒店集团与香格里拉酒店集团的合作将有助于推动我们与客人之间的深层互动，他们将通过遍布不同地区的世界顶级酒店享受到尊崇礼遇。”

香格里拉酒店集团代理总裁钱满都先生说：“香格里拉酒店集团和Taj酒店集团是有着相同价值观和服务理念的酒店拥有者暨经营者，同时我们在酒店地域分布上享有互补优势，因此我们有条件建立这样一个战略联盟，它的意义超越了市场营销合作或多酒店分销平台。我们的合作将两个标志性的亚洲酒店品牌结为一体，为我们的忠实顾客开辟了一个全新体验的世界。我们将为贵宾金环会和 Taj InnerCircle 会员创造更多超值服务和入住体验，从而提高品牌的知名度和市场占有率。”

印度和中国是目前世界上增长最快的主要经济体。两国均拥有高速发展的出境旅游市场，出境旅游人数在过去的几年里均呈现两位数的同比增长。

作为香格里拉贵宾金环会奖励计划五周年“忠诚”主题活动的一部分，今年贵宾金环会新推出了一系列的会员礼遇和合作项目，包括与新加坡航空公司最新合作的“礼行千里”项目。此外，贵宾金环会近来还推出了会议及会宴奖励计划和全新餐饮奖励项目“尚桌计划”。

Taj酒店集团于2015年重新推出功能更强化、内容更丰富的常客奖励计划 InnerCircle，适用于旗下所有酒店。全新的奖励计划不设限制日期，兑换简便易行，兑换产品丰富，包括住宿、餐饮和水疗护理，且对于活跃会员的积分不设过期。最近，Taj InnerCircle还重新设计了美食计划 Epicure，将优惠项目扩展至全球范围。现在它为客人带来的是一个集餐饮、住宿、水疗和兑换积分等功能为一体的综合性体验。