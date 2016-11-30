罗杰斯收购DeWAL Industries

收购可巩固罗杰斯在特殊材料领域的领导地位

DeWAL与罗杰斯高弹体材料解决方案业务高度互补

进军高性能高分子薄膜和压敏胶带领域

提高2017年每股收益

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 全球工程材料解决方案领导者罗杰斯公司（纽约证券交易所代码：ROG）宣布收购DeWAL Industries公司。DeWAL Industries公司是行业领先的高性能高分子薄膜和压敏胶带制造商之一。DeWAL的业务与罗杰斯高弹体材料解决方案业务（“EMS”）高度互补，可令罗杰斯进军相邻市场、并进一步提升在航空、电子等其它极具吸引力的垂直行业中的渗透率。

罗杰斯公司董事长兼首席执行官Bruce Hoechner表示：“策略性、增值性收购是罗杰斯长期发展战略的内容之一，而收购DeWAL Industries是我们在持续执行这一战略过程中令人振奋的一步。DeWAL与我们的EMS高性能聚氨酯和硅胶材料业务高度战略匹配，将扩展我们的产品组合、纳入PTFE等先进技术应用所需的材料。同时，DeWAL和罗杰斯EMS业务的营销模式和绩效概况也颇为相似，我们相信，借助我们当前的经营和创新能力，拓展其业务存在巨大机会。我们很高兴看到DeWAL加入罗杰斯团队，并期待实现无缝整合。”

交易工作已于23日完成，但并未披露收购价格。过去12个月中，DeWAL Industries的收入约为5000万美元，罗杰斯希望DeWAL的利润率达到与EMS当前产品线相近的水平。本次交易将提高2017年的每股收益。

关于罗杰斯公司

罗杰斯公司(NYSE:ROG) 作为工程材料的全球领导者，我们的产品正驱动、保护并连接我们的世界。拥有 180 多年的材料科学和工艺经验，罗杰斯提供多种解决方案，应用于清洁能源、互联网络、先进交通以及其他需要苛刻稳定性的科技领域。罗杰斯公司有三大核心事业部门：包括应用于高效电机驱动、电动汽车和可再生能源的电力电子解决方案；在移动设备、机车内饰、工业设备和功能性服装中具有密封、振动管理和抗冲击保护作用的的高弹体材料解决方案，以及用于无线基础设施、汽车安全及雷达系统的先进互联解决方案。罗杰斯总部位于美国康涅狄格州，在美国、中国、德国、比利时、匈牙利和韩国都设有制造工厂，合资公司和销售办公室遍布全球。更多信息，请登录 www.rogerscorp.cn.

关于DeWAL Industries

DeWAL Industries公司是行业领先的聚四氟乙烯（“PTFE”）、超高分子量聚乙烯（“UHMWPE”）薄膜、压敏胶带以及工业、航空、汽车和电子市场特殊产品制造商之一。其膜类产品是市场上无拼接最长和最宽之一。DeWAL公司总部位于罗德岛州纳拉甘西特，面向全球开展销售业务。

安全港声明

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