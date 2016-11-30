有光就会自行充电 LunaR双时区太阳能智能手表淘宝众筹首发

北京2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016年11月30日，坚力创建（深圳）科技有限公司联合太火鸟科技在淘宝众筹首发一款只要有光就会无间断自行充电的太阳能智能手表 -- LunaR。

除了睡眠监测、运动计步、热量消耗、智能唤醒等传统功能之外，其特有的太阳能蓄电膜 Wysips® Reflect 专利可将光源转化为手表电源持续供电；LED灯世界时区显示设计，准确查询所在地日出日落时间，双时区出行轻松掌握；还可设置微信、微博等消息震动及36种不同色LED闪烁提醒。

LunaR太阳能智能手表淘宝众筹首发价格分三档：888元/988元/1288元。



LunaR太阳能智能手表

太阳能无间断自行充电 智慧设计与环保能源的双重应用

目前市场上的太阳能手表普遍存在价格偏高、款式雷同、品牌功能少、太阳能蓄电能力较弱等问题，但因其免去电池更换麻烦、减少环境污染、智能技术应用等优势一直吸引着众多消费者关注。

坚力创建科技联合太火鸟科技发起众筹的这款 LunaR 太阳能智能手表采用源自法国 SunPartner Technologies 公司的太阳能蓄电膜，独有的 Wysips® Reflect 专利技术可将光源转化为手表电源。手表显示屏即为太阳能面板，可吸收太阳能或任何高于7000Lux的光源，为手表提供50%的电量，只要有光即可无间断持续供电。



LunaR太阳能智能手表分解图

此外，LunaR 具备以往太阳能手表所没有的睡眠监测、运动计步、社交媒体消息提醒等智慧功能，支持 iOS/Android 系统，通过蓝牙4.0轻松实现运动数据同步。只需设定运动目标，LunaR 内置感应器就会智能识别使用者的运动距离、速度、时间、步数，并时刻监测数据变化、卡路里消耗、睡眠质量等信息。

LunaR 太阳能智能手表独有的LED闪烁双时区显示设计，更使其从大同小异的钟表设计中脱颖而出。智慧设计与环保能源双重应用之下，888元的淘宝众筹首发价格也更具竞争力。

星轨设计连通人与世界 精工制造开启智慧生活

LunaR 太阳能智能手表设计师 Gavin Brown 是英国概念产品设计大赛冠军，拥有丰富的智能产品解决方案经验和技术。LunaR 本意为月亮，而 LunaR 的 logo 设计也以日升月落为概念呈现弧形线状，象征时间斗转星移与世界时区转换。LunaR 简约的星轨闪烁功能设计将人与时间、世界、宇宙的空间重合，时间和光影交相辉映，方寸之间尽显浩瀚宇宙的魅力。



LunaR太阳能智能手表表盘显示图

LunaR 太阳能智能手表双时区设置只需按下表盘右下键，表盘将会灯示出发地时间，指针指示当地时间。一次闪烁代表时钟，两次闪烁代表分钟，切换时差一分一秒心中有数。准确显示出发地和目的地的日出日落时间，不再焦虑旅途中的每一个清晨与黄昏。

LunaR 不只是一块手表，在独有的创新太阳能镀膜和多时区功能基础上，还可设置震动及36种不同颜色的新信息LED闪烁提醒，及时查收微信、微博、Facebook邮件、日程等新消息；具备轻柔闹钟唤醒功能，不再惊扰他人；采用多道工序处理，50M防水有效杜绝汗液及生活用水入侵；蓝宝石镀膜防刮涂层有效防止物理破坏。LunaR 太阳能智能手表的革命性设计与精工制造与您开启智慧生活。

耗费数年打磨无尽之光 给予超乎想象的未来体验

2010年，坚力创建（深圳）科技有限公司（MED Enterprises limited）在香港、深圳两地成立。7年以来一直坚持原型创新、科技以人为本的理念，希望智能科技造福日常生活。产品研发经过数十名工程师、设计师历经数年研发探索，仅手表功能调研长达1年，开发手表的太阳能板更是耗费了2年时间。LunaR 的诞生融合了先进的太阳能蓄电技术、极致易用的智能科技以及倾力打造的用户体验和科技美感，未来将持续致力于把清洁环保的无尽之光和超乎想象的未来科技体验带到消费者身边。

LunaR太阳能智能手表淘宝众筹链接：

https://izhongchou.taobao.com/dreamdetail.htm?spm=a215p.1472805.0.0.GOV051&id=20052700