卫材（中国）参加复旦日本研究中心研讨会 关注养老事业发展

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016年11月5-6日，卫材（中国）投资有限公司（以下简称：卫材（中国））有贺学副总经理受邀参加复旦大学日本研究中心第26届国际学术研讨会，围绕“日本社会保障制度及关联产业的发展”展开主题演讲，向参会嘉宾介绍“卫材（中国）的养老事业发展”。

有贺学副总经理首先感谢复旦大学日本研究中心提供这样一个交流平台，在世界名校与来自日本国驻上海总领馆的官员、中日外交专家、知名院校专家与学者相聚于此，荣幸介绍卫材（中国）的发展现状以及卫材正在研讨的养老项目计划。



有贺学副总经理

有贺学副总经理向与会专家学者介绍了卫材（中国）发展现状。卫材株式会社是一家以研究开发医药产品为主的跨国公司，总部设在日本东京。卫材自上世纪90年代初进入中国市场以来顺利发展至今。在沈阳成立了沈阳卫材制药有限公司，随后在苏州工业园区成立了制药工厂卫材（苏州）制药有限公司，并于2002年起更名为卫材（中国）药业有限公司。目前，卫材株式会社在中国全额投资设立卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司、卫材（苏州）贸易有限公司，并于2015年收购本土仿制药企业并设立卫材（辽宁）制药有限公司，未来将通过卫材（辽宁）为广大患者对高质量低价格的仿制药的需求。目前公司在中国销售的药品多达十余种，主要集中在中枢神经系统、消化领域、内分泌和骨科领域，未来会继续在神经科学领域和肿瘤领域持续做出更多贡献。

卫材（中国）将患者及家属的利益放在首位，为提升其福祉做出贡献。在任何医疗体系中，在商业活动中，贯彻法律和道德准则，成为一个具有存在价值、为人类健康保健服务的企业。卫材（中国）考虑病人及家属的各种不同的健康需要，把满足这种需要作为公司的首要任务，为适应世界对健康的不同需要进行各项经营活动，在任何医疗体制之下，成为真正的“关心人类健康”（hhc）企业是卫材（中国）的最终目标。

有贺学副总经理特别指出，随着科技的进步，世界人口的平均寿命普遍延长。中国作为一个人口大国，人口老龄化发展趋势也十分迅猛。2013年中国老年人口数量2.02亿，老龄化水平达到14.8%，且每年以近800万的速度增加；到2030年，中国每四个人中就会有一个超过60岁。到2035年，进入严重老龄化社会。中国政府将大力支持养老事业，特别是最近几年，连续发布政策，如：在十三五规划中明确养老是今后政府工作重点。而另一方面，对老年人的生活、医疗、精神等照料明显落后，养老问题日趋严峻。日本在应对人口老龄化相关问题方面有一定的经验和教训，卫材希望能够结合中国的特点，秉承公司“hhc”理念，将这些好的经验和运营管理模式介绍到中国。将药品、医生、护理资源、市场需求与运营环境要求等要素，通过专业、舒适、平安、高效的社区养老和养老中心等运营管理模式，满足市场和广大人民群众的养老需求。



嘉宾合影

日本研究中心自成立以来每年举办一次国际学术研讨会，邀请国内外专家学者，围绕政治、经济、文化等主题，研究和讨论日本和东亚国家（地区）相关问题。2016年的学术研讨会以经济主题，聚焦日本的社会保障制度以及关联产业的发展问题。近年来，中国部分地区的老龄化问题越来越突出，医疗护理、养老保险等社会保障制度的完善迫在眉睫。同时，随着中国行政职能改革推进，由财政支出到政府采购的成功转型，是关系到中国经济能否持续发展的重要命题。本次论坛围绕中国和日本社会保障制度的现状与问题、医疗和养老产业的经济分析以及社会保障制度及相关产业的合作与发展等展开研讨，借鉴日本的经验与教训，具有很强的理论和现实意义。