MedImmune和Abpro就创新双特异性抗体达成合作协议

马里兰州盖瑟斯堡和马萨诸塞州沃本2016年11月30日电 /美通社/ --

协议将创建一家新分拆公司AbMed，AbMed将成为Abpro子公司

阿斯利康旗下全球生物制剂研发部门MedImmune和处于合成生物学前沿的综合性生命科学公司Abpro今天宣布，双方达成了一项合作协议，携手推动针对血管生成素-2和血管内皮生长因子(Ang2-VEGF)的临床前创新双特异性抗体的开发。协议将创建一家新分拆公司AbMed，该公司将受益于双方的科学技术以及Abpro的日常领导力。

双方将探索多个有潜力的治疗领域，通过这种独特双特异性抗体抑制这些领域的Ang2和VEGF发展路径，有望带来临床好处。

MedImmune科学家利用该公司的丰富经验进行双特异性抗体开发，开发一个创新的双特异性抗体，该抗体在动物模型中展现了强大的活跃性，这可能对治疗未被满足的疾病适应症有用。Abpro将为新公司提供强大的科学、科技和临床专业技术，其核心技术平台DiversImmune将用于进一步改进抗体。

根据协议条款，作为Abpro子公司运作的AbMed将获得项目的全球开发与商业化大部分权益，而MedImmune将获得开发、监管与销售进展奖励金和提成费，并在AbMed获得少数股权。

MedImmune研发部副总裁Jane Osbourn表示：“这份协议得益于MedImmune在科学和商业方面的创业文化和创新精神。我们认为Abpro这样的合作伙伴将帮助我们最大化广泛的临床前组合，从而改进患者治疗。”

Abpro首席执行官兼联合创始人Ian Chan表示：“Abpro与MedImmune的合作协议让我们有机会与全球领先的生物制药公司之一携手提升创新的临床疗法。此次合作进一步验证了我们平台能够开发治疗抗体的能力，从而治疗传统上难以治愈的疾病。我们开发的抗体还具有很好的临床实用性前景。”