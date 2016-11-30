天合光能亮相首届镇江低碳交易会

江苏省委书记李强莅临展厅参观指导

镇江2016年11月30日电 /美通社/ -- 11月28日，为期两天的首届“低碳新经济 -- 镇江国际低碳技术产品交易展示会”（下称“低碳交易会”）盛大开幕，天合光能以“太阳能整体解决方案提供商”为展示中心，“盛装”亮相展会。

在展会上，江苏省委书记李强特别莅临天合光能展厅参观指导。李强书记对天合光能的技术创新、产品创新成就给予了充分肯定，并勉励天合光能为低碳经济做出更大贡献。天合光能系统事业部总裁高纪庆陪同参观。

镇江低碳交易会是国内首个由地方政府主办的国际性低碳技术产品交易展示会。联合国副秘书长戴维·纳巴罗以视频的形式致辞，联合国秘书长南南合作特使周一平，国际行动理事会主席、爱尔兰前总理伯蒂·埃亨等诸多政要出席开幕式并讲话。

天合光能系统事业部总裁高纪庆围绕“低碳节能减排成为全球共识”和“大力推进智慧低碳城市建设”两个主题发表了演讲。高纪庆表示，近年来国家低碳减排政策相继颁布，“低碳经济”的发展道路是大势所趋。天合光能作为可再生能源领域里的领军企业，正在稳步开拓储能产品、能源管理、天合田园、阳光部落文化等“智慧能源领域”业务，形成天合森林系，高度契合低碳城市要求。

高纪庆还表示：“天合光能将更加重视与各智慧低碳城市之间开展更广泛、更务实的探索与合作，明确‘低碳经济’的发展道路，争取到2020年成为全球领先的智慧低碳能源集团，将‘推动生态文明’的品牌愿景传递得更远，让低排放、环境友好、持续发展的能源理念传播到世界的每一个角落，推动绿色清洁的太阳能走进千家万户。”

为响应展会“技术创新，共享低碳”的主题，天合光能向参展嘉宾全面展示了公司在新能源领域的创新技术和产品，在中国及世界各地建成的大型地面光伏电站、商业和居民屋顶分布式项目，在光伏与农业、渔业等跨界整合，以及在储能和能效管理方面的成绩，充分展示了天合在低碳城镇建设方面的能力和业绩。展会上，天合光能通过创新经验交流向更多人传递“普及绿色能源”的品牌愿景。

本次低碳交易会吸引了近200家企业参展，大多是低碳领域各细分行业的先锋和龙头企业，如美国通用电气、陶氏化学等世界500强企业，以及中国中车、阿里云、滴滴出行等国内知名企业。本次国际低碳交易会上，镇江向世界展示了中国低碳发展的“绿色样本”。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL）是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com