Dymax现推出配制机械性能优越和光洁度高的3D打印油墨

Bomar®低聚物：适用于SLA、DLP和3D喷绘的3D打印油墨和树脂

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 随着3D打印行业的快速发展，生产商力争制造新型高质量打印材料克服形变问题，并具有优异的表面光洁度和优于传统油墨的机械性能。若能解决上述问题，3D打印不仅能用于快速成型，还能用于快速制造最终产品。为此，Dymax全新推出配制机械性能优越和光洁度高的3D打印油墨，以积极应对3D打印行业的发展需要。

Dymax低聚物和涂料选取六款常用的Bomar®低聚物，用于配制SLA（立体光固化成型法）、DLP（数字光处理）和3D喷墨打印机用油墨和树脂。Dymax选取的材料具有不同的玻璃化转变温度（Tg）和机械性能。若想避免形变问题，可以选择玻璃化转变温度较高线性收缩率较低的低聚物。低聚物可同时满足配方师对于粘度和流动性的需求。



低聚物不但能满足所需机械性能，而且耐黄变、高透明、显色稳定，使产品外形美观。含Bomar®低聚物的配方产品耐冲击性强，耐摔耐用。如果现有的低聚物产品不符合您的应用需求，Dymax低聚物和涂料团队可与客户一同研发定制的产品，同时也提供代工服务。



3D打印油墨应用

一、低聚物特性

Dymax选取了六款Bomar®低聚物通过一个简单配方（见下表）对于3D打印的潜在应用进行测试。

配方 45% 低聚物 51% 单体 4% 光引发剂

大部分配方产品使用配备两盏金属卤灯的5000-EC面光源搭配Dymax UVCS传送带固化。光照强度为300毫瓦/平方厘米，能量为4,000 兆焦耳/平方厘米，传送带速度为3 英尺/分钟。光强使用 ACCU-CAL™ 150辐射计测得。测试结果汇总如下图所示。







Bomar低聚物配置的3D打印用油墨参数

二、适用于后固化和返工的设备

制作3D模型后，为了充分特性发挥材料特性的优势，有必要使用合适的能量进行固化。Dymax提供多种适用于后固化流程或返工的固化系统配置。



Dymax固化系统

1、紫外光面光源固化系 -- 后固化的理想之选。Dymax面光源系统用于小面积区域固化或同时固化多个部件。系统配以高光强紫外灯（可高达225毫瓦/平方厘米），可快速固化面积达 5英寸 x 5英寸（12.7厘米 x 12.7厘米）的区域。标准的面光源固化系统由紫外光光源、手动或电动遮光帘和反射罩构成。

2、BlueWave® 200 3.0 点光源固化系统 -- 返工或修复的理想之选，如用于通孔填充、大块组件的组装，或破损部件的修复。BlueWave® 200 3.0是一款高光强的点光源固化系统。它可通过光谱中的UVA和可见光 （300~450纳米）固化材料，可手动操作或者并入到高速自动化装配线中。设备包含可通过踏板或PLC控制的一体式光闸以及在任何电压下都可达到稳定性能的通用电源输入，适合手动或自动流程。与本设备共用的光导管品类齐全，可使用各种材料和配置，具有极高的应用灵活性。此设备更获得CE认证，全球供应。

Dymax Oligomers & Coatings（戴马斯低聚物和涂料）：坚持独特创新，研发低聚物超过二十年

Dymax低聚物和涂料的前身Bomar Specialties, Inc.是提供能量（紫外线/电子束）、光和其他自由基固化应用的高性能材料的领导者。公司继续强化在丙烯酸酯和聚氨酯方面的技术优势，并重点开发新的产品。工程师开发了一系列新产品和定制的产品，满足了新兴产业的特殊技术要求，且具有高性能、可再生性强和更经济一系列突出的优点。除了Bomar®系列低聚物，Dymax还协助客户调配涂料和产品配方，及提供代工和其他生产服务。

此外，Dymax还提供各种光固化胶粘剂、涂层、点胶和光固化设备。产品可无缝集成到客户的生产流程中，帮助设计工程师显著优化生产效益。Dymax致力于为客户提供最佳的化工原料和点胶、固化设备相结合的一站式解决方案，运用Dymax的专业技能诚心为客户解决实际应用中面临的挑战。

官方网站：www.dymax-oc.com

英语原文下载地址：www.dymax-oc.com/images/pdf/literature/registration/ocss002_oligomers_for_3d_printing_inks_ss.pdf

更多Bomar®低聚物：www.dymax-oc.com/index.php/oligomers/oligomers-for-3d-printing