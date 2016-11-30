全球性研究网络探寻遗传基因与环境因素间的关系

全球性研究网络探寻遗传基因与环境因素间的关系，揭开癌症和糖尿病等全球性疾病的秘密，实现医疗保健变革

-- 由全球领先研究机构组成的国际表型组中心网络致力于通过表型组学（基因与环境间的动态相互作用）实现医疗保健转型。

-- 表型组学通过增进对自闭症、癌症、心理健康问题、中风、肥胖症、代谢性疾病和2型糖尿病等全球重大疾病的了解，推进精准药物治疗。

-- IPCN由伦敦帝国学院国家表型组中心发起，由超过12家国际合作伙伴组成，这些合作伙伴在澳大利亚、加拿大、中国大陆、日本、新加坡、台湾、美国和英国设有区域多机构中心。

卡塔尔多哈2016年11月30日电 /美通社/ -- 由世界各地领先研究中心组成的新的全球性网络于今天推出，以应对自闭症、癌症、糖尿病和痴呆症等现如今一些最为紧迫的全球健康挑战。国际表型组中心网络 (IPCN) 将显著增强表型组学领域的全球科研能力。通过对生物体液或组织样本进行全面分析，表型组学研究我们的生活方式和我们所处的环境如何与我们的基因相互作用。它可帮助解释为何有些人会患病，而有些人就不会。该网络在卡塔尔多哈举行的世界健康创新峰会 (WISH) 特别推介会上推出。

人们普遍认为，人类基因不足以解释疾病如何发展，了解我们的基因、环境、微生物、饮食与生活方式之间的动态相互作用及它们对不同个体和人群的影响，有助于改善疾病的预防、检测和治疗。IPCN 的宗旨是更好的了解基因环境相互作用的变化如何在人的一生中对不同人群的疾病产生影响。该研究将使用代表世界不同人群的稳定、一致的数据集，为全球公共健康政策和新治疗方案的开发提供信息。

MRC-NIHR 国家表型组中心 (NPC) 负责人兼伦敦帝国学院 (Imperial College London) 外科与癌症系主任杰里米-尼科尔森 (Jeremy Nicholson) 教授表示：“在全球范围内，显著增加慢性疾病风险的环境和生活因素前所未有地融合在一起，如今构成了最大的全球公共健康挑战。IPCN 正在打造国际分析科学协调中心，专注于了解增加疾病风险的基因环境相互作用，以及重大疾病的比较生物学，并满足未被满足的保健和医疗需求。”

IPCN 由伦敦帝国学院国家表型组中心发起，由超过12家国际合作伙伴组成，这些合作伙伴在澳大利亚、加拿大、中国大陆、日本、新加坡、台湾、美国和英国设有区域多机构中心。

自2012年以来，国家表型组中心已创建表型组学领域的最佳实践实验室和研究方法论，新推出的IPCN将在全球范围内分享这一知识。如果以相同、一致的方式开展研究，数据集合并和结果比对就会变得更加简单。这意味着，以这种方式可以开展更大规模、更复杂的研究，而且与一家单独的中心独立完成相比，能够以更快的速度完成复杂性较低的研究。

英国首席医疗官莎莉-戴维斯 (Dame Sally Davies) 教授称：“事实上，表型组研究是我们新一批医疗尖端科学之一，可以增进我们对疾病和病情总体情况的了解。这一领域的研究可以彻底改变自闭症、癌症、心理健康、中风、肥胖症、代谢性疾病和2型糖尿病的治疗方式。通过国际合作找到解决方案，更快的解决我们如今所面临的最大全球公共健康挑战，这是非常好的一件事。”

南洋理工大学 (Nanyang Technological University) 李光前医学院院长詹姆士-贝斯特 (James Best) 教授说：“在新加坡，我们对国际表型组中心网络的推出表示欢迎。通过这项合作，南洋理工大学的新加坡表型组中心将有更多机会开展国际合作。通过合并一致方法论收集的数据和分享理念，我们将更好地了解有可能引发糖尿病等代谢性疾病的生化异常。”

伦敦帝国学院全球健康创新研究院院长、教授达兹勋爵 (Ara Darzi of Denham) 表示：“该世界健康创新峰会计划专注于了解全球健康需求的变化以及迫切的医疗和健康问题，并进行相关筹划。IPCN 将肩负肥胖症、糖尿病、癌症和自闭症等医疗健康挑战，并创建一项技术架构，在全球范围内对疾病的比较生物学进行研究。”

该网络的创始机构为伦敦帝国学院及其企业合作伙伴沃特斯公司 (Waters Corporation) 和布鲁克公司 (Bruker Corporation)。沃特斯和布鲁克已开发了质谱分析与核磁共振光谱技术，进而实现了高级、精准和高效的代谢表型。代谢表型涉及识别存在生物体液和组织样本中的代谢物，提供有关个人当前健康状况和生理机能的信息。反过来，这也会提供疾病和代谢病理相关信息。