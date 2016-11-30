中英创意产业论坛即将开幕 创意产业合作前景可期

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 12月5日，由英国国际贸易部 (Department for International Trade) 和中国国家新闻出版广电总局合作举办的中英创意产业论坛将在上海中国金融信息中心拉开帷幕。该论坛将举办于同在上海进行的中英政府高级别人文对话（12月6日）前夕。英国文化媒体和体育部秘书长凯伦·布拉德利阁下 (The Rt Hon Karen Bradley) 将出席本届论坛并发表演讲。《魔兽》电影主角—莱恩国王扮演者多米尼克·库珀 (Dominic Cooper) 也将亮相此次盛会。

2015年10月，中英关系迈入“黄金时代”，更有助于两国进一步推动创意产业方面的合作。对两国市场而言，创意产业都是未来发展的重中之重。英国国际贸易部还专门针对中国创意产业市场制定了五年出口战略，旨在促使中英形成高级别创意产业交流机制。

英国文化媒体和体育部秘书长凯伦·布拉德利阁下表示：

“英国在创意产业丰富的成功经验，对于促进中英在黄金时代的合作至关重要。无论是影视作品还是虚拟现实技术，两国在贸易、出口和投资领域都有着巨大的合作潜力。这次论坛就提供了一个绝佳的机会，将中英两国创意和科技产业的顶尖企业汇聚一堂，一同探索未来合作，共同寻求繁荣发展。”

此次论坛的一大亮点是一众来自英国的虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术公司，他们将携其最新成果，和现场嘉宾分享日益更迭的 VR/AR 技术是如何重塑娱乐产业格局，在增强观众体验的同时，也为企业品牌关系的塑造和管理带来全新视角。

英国国际贸易部文化创意产业与体育主管、一等秘书任尚木 (Samuel Raff) 在访问前表示：

“在创意产业领域，英国和中国是理想的合作伙伴。英国作为创意产业强国，已经在这个领域形成了成熟、完善的体系与行业规范。而在创意产业发展迅猛的中国，则有着巨大的市场潜力。两国已经开展了一系列的紧密合作，比如英国松林影视制片厂和万达集团正在青岛共同新建影视产业园。我相信，此次盛会不仅为英国提供了一个展示创意创新技术的机会，包括 VR/AR 技术所带来的沉浸式的故事体验，它也必将促进中英两国在创意产业领域合作的进一步深化。”

30多个来自英国的创意公司代表将参加此次论坛，包括 BBC环球、ITV Studios、Framestore、松林影视制片厂等国际知名企业，以及一系列从事 VR/AR 技术开发或应用的公司。此次盛会必将成为中英两国分享新技术新观念、深化合作的新契机。论坛之后，此次访问的英国 VR/AR 公司还将继续参与上海国际跨媒体技术装备创新博览会 (NAB show) 并进行展示。