杭州会奖行业G20峰会后迎来新时代

杭州，创造新连接

杭州2016年11月30日电 /美通社/ -- 提及杭州，想到的是“画船撑入花深处，香泛金卮，烟雨微微，一片笙歌梦里归”诗情画意般的慢节奏生活场景。乘 G20之势，杭州市旅游委员会下属机构，杭州市商务会展旅游促进中心 (Business Events Hangzhou) 推出了杭州会奖全新品牌形象及口号“Hangzhou, Inspiring New Connections”，寓意杭州将成为激发更多产业连接、知识连接和商机连接的会奖福地。至此，杭州也成为中国首个正式发布会奖目的地品牌的城市。

用杭州的人文氛围打动买家，让“会奖福地”成为关键词

去杭州开会，带给参会者的是一份远离喧嚣的惬意，为困扰许久的难题寻到最佳的解决方案。从《中美联合公报》的签署到 G20峰会的多项成果，杭州这个拥抱满城风景的会议福地，让分歧在这里消除，推动商务合作，促成丰硕成果。

用更走心的服务和产品连接买家，实现价值最大化

杭州 MICE 的整体承载能力日趋丰富完善。G20峰会推动了杭州大型会议场馆的落成，国际品牌酒店的入驻让杭州场地呈现多样化。目前，杭州海内外航线达200多条，海内外直达城市超过35个。2016年新增美国旧金山和洛杉矶，西班牙马德里、澳大利亚悉尼、葡萄牙里斯本等多条直达航线。

在服务上，杭州会奖从业人员专业化服务水准也得到很大程度的提升。在体验上，杭州一直锐意推出特色化、定制化和人性化的产品，给每位参会者带去顶尖的品质感受和巅峰的服务体验，通过“Connection”有温度的沟通，直接建立与参会者的连接。满足参会者多元化的需求，是实现会议价值最大化的前提。

连接世界 让合作更加多元化

杭州一直秉承“引进来”和“走出去”的全球化发展视野与海外 MICE 产业进行多元化连接，并在“Hangzhou，Inspiring New Connections”新品牌下，全面展开全球宣传推广工作。例如：线上的“MICE 拼单季”活动和线下的“MICE 体验官”全球买家目的地考察活动将陆续展开，敬请期待。