NICE推荐抗癌药“海乐卫”（Halaven）用于晚期乳腺癌的治疗

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016年11月4日，卫材株式会社（总部位于日本东京,现任社长内藤晴夫，以下简称“卫材”）宣布，对于接受过至少两种晚期疾病化疗方案（既往治疗包括一种蒽环类或一种紫杉烷类药物与卡培他滨）的局部晚期或转移性乳腺癌患者，英国国家卫生与临床优化研究所（简称NICE）的最终评估决定（简称FAD）推荐使用卫材自主研发的抗癌药海乐卫®（通用名甲磺酸艾立布林，以下简称“艾立布林”）。艾立布林是NICE自2007年以来首次推荐的乳腺癌治疗药。NICE发布FAD后，艾立布林获得了英国国民医疗服务体系（NHS）的报销资格。

评估委员会认为，试验模型表明艾立布林使总生存期平均延长3个月以上。根据NICE的最终评估报告，“鉴于晚期乳腺癌患者的预期寿命较短，委员会认为生存期延长的意义重大。委员会得出结论, 艾立布林符合晚期治疗的客观标准，效果明显，可用于乳腺癌晚期延长生存期的临终治疗。”

2011年3月，艾立布林在欧洲获批用于治疗接受过至少两种晚期疾病化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往治疗应该包括一种蒽环类药物和一种紫杉烷类药物作为佐剂或转移性治疗。该药品于2011年4月在英国上市。此外, 2014年6月艾立布林被批准扩大适应症，适用于接受过至少一种晚期疾病化疗方案后疾病进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者（既往治疗应该包括一种蒽环类药物和一种紫杉烷类药物，作为佐剂或转移性治疗,除非患者不适合这些疗法）。

卫材将肿瘤视为一个重点治疗领域，旨在开发具有治疗癌症潜力的革命性新药。卫材承诺将致力于为艾立布林提供更多的临床证据并扩大艾立布林的使用，并通过药物价值的最大化，进一步满足不同需求，让患者、患者家属和医疗工作者从中受益。