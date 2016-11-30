雅仕维与港铁续签旗下商场及商业大厦的广告代理服务合同

彰显对集团能提供更多创新广告解决方案的肯定及信任

香港2016年11月30日电 /美通社/ -- 策略重心定于机场及地铁广告媒体经营的领先户外媒体公司雅仕维传媒集团有限公司（“雅仕维”或“集团”；股份代号：1993）宣布，经过激烈的竞标过程后，集团成功与香港铁路有限公司（“港铁”）续签其香港商场及商业大厦的广告代理服务合同。

与港铁续签的五年期合同将于2017年1月1日生效，包括覆盖位于港铁沿线核心商业区及交通流量密集地区的户外广告牌1及商场2。雅仕维自2008年起经营港铁物业及商场的媒体资源。此外，集团亦为香港四条港铁线（包括东铁线、西铁线、马鞍山线及轻铁线）、港铁接驳巴士及东铁线沿线展示位置的独家广告代理商。

雅仕维创办人、主席、首席执行官兼执行董事林德兴先生表示：“我们很高兴能够与港铁续约，这显示了港铁认同雅仕维在户外广告首创的空间管理模式及五觉体验方法的能力。自2008年起，雅仕维与港铁一直合作无间。是次续约标志着我们将与港铁建立逾十年的合作。基于双方长期紧密合作的关系，多年来我们的香港地铁广告业务一直取得优于市场的佳绩。未来我们将继续透过创新的广告解决方案，优化港铁环境氛围以及乘客的搭乘体验。”

1 包括:海富中心的户外广告牌、环球大厦的 LED 幕墙及红磡站停车场的户外广告牌

2 包括: 沙田 Citylink、荃湾绿杨坊、青衣青衣城、屯门海趣坊、杏花邨杏花新城、将军澳 PopCorn、九龙湾德福广场及坑口连理街之购物商场

关于雅仕维传媒集团有限公司 （股份代号： 1993 ）

大中华地区领先的户外媒体公司雅仕维于1993年成立，并于2015年在香港联合交易所主板上市，策略重心定于机场及地铁广告媒体经营，现于大中华地区，以独家特许经营主要媒体资源的机场数目及收入计，集团在私营媒体公司中排名首位，而以独家特许经营主要媒体资源的地铁线路数目及收入计，也在私营媒体公司中排名第二位。凭借集团努力不懈拓展具战略价值的媒体资源，集团现在拥有27个机场*及12条地铁线路的主要媒体资源独家特许经营权。目前集团业务所及的全部机场全年乘客输送量达2.26亿人次，约占中国内地所有机场乘客总输送量的四分之一。于2016年8月，雅仕维获委任为于香港中环海滨举办的国际汽联电动方程式赛车锦标赛的独家广告代理。集团拥有覆盖大中华地区37个城市的庞大媒体资源网路，通过采用发展成熟的空间管理方法，为多元化的知名广告客户提供综合及创意的户外媒体方案。有关雅仕维的详情，请浏览网站：www.asiaray.com。

*此外，集团亦由2016年5月起获授海南岛三亚凤凰国际机场2号航站楼的广告业务特许经营权合同。

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雅仕维传媒集团有限公司