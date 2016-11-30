微梦传媒联合艺恩、晨晖资本共同成立“文化娱乐自媒体联盟”

北京2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016中国泛娱乐创新峰会于11月29至30日在北京举行。微梦传媒、艺恩网、晨晖资本在本届峰会上共同发起“娱乐自媒体联盟”和“自媒体基金”，并举行了联盟的成立仪式。

中国泛娱乐创新峰会前身为艺恩中国文娱产业年会，已成功举办6届。今年的峰会以“触及未来”为主题，探讨中国文化产业发展以及产业跨界融合的趋势。峰会上广泛涉及了娱乐领域投资、营销、IP 变现等话题，并且专门针对直播营销、整合营销、数字营销等进行了讨论。



2016中国泛娱乐创新峰会现场

自媒体作为社交媒体及数字营销的重要渠道，2016年进入飞速发展时期，基于微博微信和直播短视频平台的自媒体账号，从几年前的300万上升到今年的2000多万。在微梦旗下领库平台中，仅娱乐影视类账号和意见领袖就达3万个。品牌主在自媒体渠道投放的广告数量和预算逐年递增。自媒体如何更有效地变现、保持健康发展，品牌主如何在有序的广告环境中进行资源采购和内容投放，都愈加成为业界关心的问题。

在此背景下，微梦传媒、艺恩、晨晖资本联合发起了“娱乐自媒体联盟”，旨在通过结合数据、资源与资本，引导行业自媒体发展，为自媒体创造健康的空间和变现的途径，并最终使品牌主以及各类公关广告公司获益。

这三家发起公司，分别是文娱产业及自媒体领域的行业领袖。艺恩网是泛娱乐大数据平台的领航者。微梦传媒拥有自媒体广告投放平台领库，并在影视娱乐网综的社交媒体营销方面拥有众多客户。晨晖资本作为微梦传媒的投资方，以其在 TMT 领域的细分投资而著称。

微梦传媒联合创始人张振表示：“微梦传媒的自媒体广告业务涵盖各行各业，在文化娱乐领域的比重尤其高。选择与艺恩合作，一是看重艺恩在泛娱乐大数据方面的积累，可以为广告主选择自媒体提供数据支撑，二是看重艺恩在行业的扎实积累。另外，微梦、艺恩和晨晖资本三方将共同发起自媒体基金，希望能给予自媒体以资本层面的帮助，共同促进文化娱乐自媒体的发展和繁荣。”

艺恩资本副总经理陈晓宇表示：“艺恩在泛娱乐领域耕耘多年，广泛链接产业链上下游，拥有丰富的行业资源，而微梦传媒一直致力于自媒体广告业务，因此双方决定联合晨晖资本发起成立文化娱乐自媒体联盟，为自媒体提供包括泛娱乐行业数据、媒体宣传、流量导入等系列服务，共同打造文娱自媒体的闭环商业生态。”

微梦传媒A轮投资人晨晖资本合伙人李湧，也关于合作的初衷做了发言：“晨晖资本作为微梦传媒的A轮投资人，坚定看好广告自媒体业务，这次很高兴能够和微梦以及艺恩共同合作，未来晨晖资本将在自媒体联盟和基金的筹备和运营上给予大力支持。”

关于微梦传媒

微梦传媒（www.microdreams.com，股票代码：836868，前身为北京微梦广告有限公司）是一家专业的移动社交媒体营销公司，成立于2011年，总部位于北京，在上海、深圳、大连等地设有办公室。

领库（www.kolstore.com）是微梦传媒旗下自主研发的社交自媒体广告平台（前身为微易互通）。目前领库平台聚合了20万+的微博、微信、朋友圈、直播、短视频等社交媒体资源，资源覆盖娱乐、影视、时尚、音乐、游戏、科技、互联网、金融、体育、O2O、电商、快消等二十多个行业。领库通过社交影响力及自媒体广告交易数据分析，建立自媒体价值指数（KOLRANK），帮助广告主和公关广告公司选择精准、优质、可靠的自媒体渠道。领库已累计为超过两万家企业提供服务。

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微梦传媒市场部

李会文

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邮箱：huiwen@microdreams.com

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