快准车服亮相上海法兰克福汽配展

董事长蒋仁海：不担心2000家建站目标

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 11月30-12月3日，第13届上海法兰克福汽配展在上海虹桥-国家会展中心举行，汽车后市场最具代表性的互联网企业-浙江杭州的快准车服亮相本届展会。快准车服董事长蒋仁海将参加数场展会同期举办的高端会议并进行主题演讲。近些年随着国家“互联网+”政策的深入，互联网对传统行业的渗透也日益加深。而据权威数据显示规模即将达到万亿级的汽车后市场也面临着互联网带来的冲击与机会。

总部位于浙江杭州的快准车服成立于2015年8月，该公司仅用了15个月的时间就在华东建立了100家汽配服务站，并基本实现3月内盈利，因此得到了行业的关注，成为汽车后市场互联网企业的典型代表。



快准车服展台

快准车服是一家面向汽修企业的汽配B2B企业，修理厂通过商城线上下单，线下服务站30分钟内完成配送，并负责后期的售后服务。在这个汽配B2B悲喜交加的2016年，快准车服何以实现服务站3月盈利成为了行业的焦点。

通过健全的商业模式整合供应链，实现供应商、服务站、修理厂的共赢。

快准车服的天使投资方巨江集团是国内一线的蓄电池生产商，通过十几年的经营，已在全国建立起一张600多家的经销商网络，快准车服前期正是通过转化这600家经销商为服务商，才得以迅速在华东地区建立起100家服务站。这些服务站在原有客户资源与扎实的客情关系基础上，通过加盟快准车服丰富了自己的产品线，提高自己的经营专业性，使得业务在广度与深度上都得到了很大的提升。



快准车服服务站

快准车服通过集团采购的形式，与国际一线汽配供应商达成战略合作关系，不但帮助厂家拓展了3、4线城市市场，也让服务站有了更大的价格优势，修理厂也因此有了更大的利润空间，实现供应链的良性整合。

“总仓备全，子仓备常”，实现采购快而全

与全国的服务站网络相匹配的是，快准车服正在全国建立起一张高效的仓储物流网络，通过区域总仓辐射服务站子仓，“总仓备全，子仓备常”，结合大数据计算，实现快速送货，实时补货，同时解决了修理厂对于配送时效性与配件齐全性的两大痛点。

专业化成就高品质服务

为了保证服务质量，避免连锁行业经常出现的快速扩张导致服务断层的情况出现，快准车服在成立不久便成立了快准商学院，对将建站站长进行统一专业化培训，培训最后必须通过严格的结业考试才能顺利结业，否则只能继续培训，直至通过后才能建站。

如果说快准车服今天的成绩是源于巨江集团的资源优势，那么2019年在全国建立2000家服务站的这个目标，则是切切实实考验快准车服模式生命力的最有效手段。对于这个建站目标，快准车服董事长蒋仁海先生并不担心，他担心的反而是另一件事。蒋仁海表示：“说实话，以现在的建站速度，我们并不担心2019年2000家的建站目标，我们更关心如何更高效地服务好已建站的这些伙伴，如何更好地服务于修理厂，快准车服与其说是一个贸易平台，不如说是一个服务型的平台，我们希望我们的服务站8成以上能实现短期内盈利，事实上现在我们已经做到了，我们希望这个比例能一直保持下去，这也是我们能快速招商建站的一大原因。”

随着资本越来越关注汽车后市场，已有多家主流投资机构开始与快准车服接触，目前汽车后市场并没有真正的巨头出现，相信在未来行业格局的塑造中，必有快准车服的一席之地。11月30日-12月3日，上海法兰克福汽配展西厅WG13-15，快准车服期待您的光临。