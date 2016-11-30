科慕公司淳泰耐候涂料技术亮相2016中国国际涂料展览会

广州2016年11月30日电 /美通社/ -- 在钛白科技、氟产品及特殊化学品领域拥有领先市场地位的全球化学品公司科慕公司（以下简称”科慕”）（纽约证交所交易代码：CC）今日亮相2016年中国国际涂料展。该展览是全球最大的涂料展会之一，于11月30日至12月2日在广州举行。来自30个国家的1000多家厂商参展。科慕的展台位于10号展馆2A区25-34号。



科慕公司在2016中国国际涂料展览会上的展台

此次展会上，科慕重点展示了Ti-Pure™（淳泰™）钛白粉提升涂料高性能的技术，从而满足全球对耐候涂料应用领域的需求。除了展示其高品质二氧化钛颜料在高性能涂料领域的应用，科慕还展现了公司如何与客户通力合作,运用其在涂料领域的专业技术,帮助客户实现产品的性能承诺。科慕在钛白粉领域的领先技术, 科学的测试方法, 以及多年来累积的户外涂料专业经验和知识, 会确保客户更有信心面对自然环境对涂料性能的考验。

此外，科慕还组织了若干场行业技术分享讨论会，向参会者及行业专家进一步介绍Ti-Pure™（淳泰™）技术在工业与建筑涂料领域的应用。

关于科慕公司

科慕公司（NYSE：CC）致力于运用化学的力量为人类提供一个更多彩、更高效、更清洁的世界。科慕公司在钛白科技、氟产品和特殊化学品方面是全球领导者，为各行各业的客户提供一流的产品、应用技术和以化学为基础的创新解决方案。科慕公司的产品广泛应用于塑料、涂层、制冷、空调、采矿和石油提炼等工业生产领域。我们拥有众多知名品牌，如Teflon™（特富龙™、铁氟龙™）、Ti-Pure™（淳泰™）、Krytox™、Viton™（萬腾™）、Opteon™（欧特昂™） 和Nafion™。科慕公司在全球拥有35个生产基地，共有约8000名员工，为北美、拉美、亚太和欧洲5000多家客户提供服务。科慕公司的总部设在美国特拉华州威明顿市，科慕公司在美国纽约证券交易所的交易代码为CC。请登录科慕公司网站chemours.com。

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