金诚集团实现产业正向循环，助力健康中国2030

杭州2016年11月30日电 /美通社/ -- 《健康中国2030规划纲要》指出2015年我国人均预期寿命已达76.34岁，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率分别下降到8.1‰、10.7‰和20.1/10万。《纲要》要求“建设健康环境”，到2030年，建成一批健康城市、健康村镇建设的示范市和示范村镇，给维护和促进健康带来一系列新的挑战，同时也是企业产业化发展的一个新机遇。

目前，国际经济正处于巨大转型期，金诚集团希望修复城市快速发展过程中造成的产业落后，转型困难等城市病症，以金融、文化、医疗健康、教育为核心，搭配资金和建设支持，以新型城镇化为核心，建设健康优质生活链，在资金、人文、教育生产等各个环节布局。

自去年开始，金诚集团进军医疗健康领域，并将其作为新型城镇化建设中的一大重要产业，公平的医疗条件便是金诚集团深耕医疗领域的核心。而为了推进中日医疗理念、科技、人才等方面的交流，金诚与众多日本顶尖医疗机构的合作也一直在加强。2016年6月28日，金诚日本分公司成立，用日本全球顶尖的医疗技术和理念，成为健康板块的强力助推器；9月下旬，受金诚集团邀请，日本最大的健康体检集团Grand Soul总部长、免疫细胞株式会社副社长辻村勇来到金诚杭州总部，在给客户带来先进诊疗体验的同时，还与金诚集团达成了合作协议。

在医疗健康领域的布局，对金诚而言，与其说是抓住了中国社会转型发展的重大机遇，倒不如说是金诚在认真履行一份沉甸甸的社会责任。正因为此，韦杰先生和金诚集团才会受到来自国际社会的肯定。10月25日，在日本京都召开的第40届国际外科学会世界大会现场，国际外科大会世界总会正式授予金诚集团董事长韦杰“国际医疗友好大使”的殊荣。这是该组织第一次将这唯一的荣誉授予个人。而且在国际外科学会世界大会的开幕现场，金诚集团还与京都府立医科大学下属的癌症研究机构签署了友好合作协议，未来双方将在医疗人才培养和技术设备引进等方面进行全面合作。

“希望金诚在医疗行业的发展不仅局限于中国内地、日本、香港，更希望将其辐射至全亚洲，甚至推进全人类医疗行业更进一步的发展。”也正如金诚集团韦杰先生所说，工匠精神一直是金诚与这个世界的对话方式，金诚集团会始终将其运用到金诚新型城镇化模式之中。

如果一座城市的成长需要一个起点，金诚集团希望从每一个人的健康开始。金诚八年，集团正在以巨大的愿景改变着人们居住的城市，在城市化发展进程不可逆转的前提下，一直为了美好的城市而不懈努力。