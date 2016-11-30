诺金扩展其在中国首都业务版图

始终如一的中华待客之道

北京2016年11月30日电 /美通社/ -- 2016年12月1日，民族奢华酒店品牌诺金，将新增第二家酒店，由北京凯燕国际饭店管理有限公司管理。北京饭店莱佛士正式更名为北京饭店诺金。这家开业于1917年的地标性酒店是中国最古老的奢华酒店之一，并在过去的100年见证了许多历史事件。



北京饭店诺金

2012年，蕴含创新之意的“NUO”品牌于北京天坛公园举行全球启幕仪式，在祈年殿庄严背景的衬托下正式亮相。“诺金”品牌是在首旅集团段强董事长倡导下，携手德国凯宾斯基酒店集团,以“走国际化路，创民族品牌，践行中国服务”为理念，经过八年时间的酝酿而推出的民族奢华酒店品牌, 其中文名“诺金”，寄寓了“一诺千金”的中华品德，也满载了首旅集团的承诺。诺金品牌借鉴国际顶尖的酒店建设和管理风格，从中华五千年的历史文化中汲取灵感，将传统民族文化元素以现代艺术形式呈献给消费者，传播当代中国 “雅蓄于心，自在于形” 的全新生活方式和态度，是对历史的传承与诠释，完美阐释了中国品质、中国性情、中国意识及中国传统。

诺金中国瓶，作为品牌标识，象征着富贵与好客，满盛着对璀璨未来的承诺。诺金以中式、奢华、现代、绿色的四大核心理念，并以结合本地文化、阐释中国服务、秉承低碳智慧理念为三大主题。结合本地文化是诺金的灵魂之所在，不同城市的诺金都会根据当地历史文化打造不同主题和风格，呈现蕴含文化内涵的独特生活体验，使诺金在各具特色的酒店品牌中彰显特色。

北京饭店诺金

北京凯燕国际饭店管理有限公司获委任管理首都最古老建筑物之一的酒店。位于北京市中心，毗邻皇宫紫禁城、漫步五分钟即可抵达天安门、人民大会堂、国家大剧院及其它历史文化景点，与繁华的王府井商业街仅咫尺之遥的原北京饭店莱佛士正式更名为北京饭店诺金。

北京饭店历史悠久，始建于1900年，时至今日经历几度扩建，历经清王朝、中华民国、日本占领、新中国等时期，成为中国近代史的缩影。建成于1917年的北京饭店中楼拥有独特的法式东方柱廊外观建筑，整个建筑风格显得别致典雅，是北京历史与文化的象征之一。在近一个世纪以来，北京饭店中楼凭借其独特的建筑风格以及有着重要历史意义的场合，受到皇室贵族、各国政要、外交官、显赫贵宾与电影明星和来自世界各地的品质旅行者的青睐，纷纷选择下榻于此。北京饭店诺金将负责管理北京饭店中楼（B座）及新世纪扩建后的E座，共设有171间客房及套房，传奇大堂吧，经典法国餐厅，作家酒吧，全日制餐厅以及适合各类型活动的多功能会议室。



传奇大堂吧



名人套房

现在与未来

除北京之外，诺金品牌将在国内一线城市，如上海、广州、深圳及国际具有较高影响力的城市如纽约、巴黎、伦敦、罗马、迪拜等地发展，从而真正将民族品牌打造成为世界品牌。每一个新的地点都将赋予诺金新的启发和灵感，每一个诺金酒店都将以崭新的视角去表达特定时代或地域的中国文化，吸引世界各地的游客共同感受中国文化的魅力，以“中国服务”来创造世界商机。

酒店预订

如需预订客房请致电 +(86 10) 6526 3388, 发传真至：+86 10 8500 4380，发送邮件至：reservations.changan@nuohotel.com, 或登陆网站 www.nuohotel.com/changan 。如需预订宴会及会议场地，请发送邮件至：sales.changan@nuohotel.com, 或致电：+ (86 10) 6526 3388

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