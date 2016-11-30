《商业周刊/中文版》成功举办THE YEAR AHEAD “展望2017”峰会

上海2016年11月30日电 /美通社/ -- 由《商业周刊／中文版》主办，梅赛德斯-奔驰战略合作的THE YEAR AHEAD “展望2017”峰会在上海成功举办，800多名全球商业精英汇聚一堂展望2017，碰撞灵感和聆听当下与未来全球经济的解读，探寻长期发展的动力之源。憧憬中激荡着思考之力，商业思想的盛宴在此展开。



张军谈中国经济前瞻

会议特邀复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任张军、美国奥本海默基金公司高级副总裁李山泉、清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓、国家应对气高级副总裁候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰、爱佑慈善基金会理事长王兵、新希望集团首席运营官李建雄、摩拜单车CEO王晓峰、虎扑体育联合创始人兼总裁杨冰等多位业界领袖级人物参会，就全球经济、中国机遇、企业国际化、气候变化和能源、科技、企业社会责任与公益、创新与创业等话题展开探讨，展望即将到来的2017。

2016年，08年危机余波仍在，全球经济放缓和市场疲态难除，美国大选的意外结果，欧洲地缘政治冲突和难民潮令全球化体系受到冲击，全球经济增速不过3%。然而机遇仍在：从人民币国际化到中资出海，从新商业模式到“重新定义公司”的概念；从巴黎协定的成功到新能源的迅猛发展和能源互联网的启航；从无人机、VR这些黑科技到工业4.0重塑行业和品牌信心，各个领域的要素重构在投资驱动减弱和既有模式被颠覆之时，及时接棒，令经济增长的正向力量得以延续。科技、经济、体制的变化与挑战，将塑造一个怎样的2017年，和一个怎样的世界？

复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任张军以《中国宏观经济展望》开场。随后，在彭博社孙嘉蔚的主持下，包括美国奥本海默基金公司高级副总裁李山泉、复旦大学经济学院教授、复旦大学世界经济研究所副所长罗长远、瑞银集团中国区负责人及总裁钱于军、罗兰贝格高级合伙人兼大中华区副总裁任国强展开了圆桌讨论，探讨世界与中国的经济形势与投资战略。

随着中国国力和企业实力的增强，中国资本走向国际舞台中心的步伐正日益坚定，包括清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任、战略合作与发展办公室主任高皓、三一重工董事、高级副总裁段大为在内的讨论嘉宾梳理了“一带一路”的进程，并提出，虽然全球资源配置因为中资的崛起而变化，但中国企业的国际化进程仍然面临诸多需要解决的问题。

中国企业借势出海，而中国市场又该如何对接国际资本和企业？《商业周刊／中文版》执行副主编范荣靖与跨国企业在华代表以及研究机构的嘉宾对外企的中国环境和战略转型，以及其对中国商业的影响做了一番探讨。

当雾霾再次笼罩中国东部，气候与能源问题自然再次成为焦点。能源话题的圆桌讨论汇聚了包括国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰在内的多位能源界重量级人物，由复旦大学能源经济与战略研究中心常务副主任吴力波主持。就本世纪末气候控制目标能否实现，巴黎协定对世界能源格局的影响，新旧能源的拉锯和共存，能源数据化和互联前景等问题各抒己见。

上午话题结束，下午以科技开篇，竹间智能科技创始人兼CEO、前微软亚洲互联网工程院副院长简仁贤从情感计算的角度畅想了人机交互的未来，并预测科技的极限和为每个人生活带来的变化。

医疗，被公认将是下一个风口。来自康桥资本董事总经理潘要干、上海幸福九号养老投资集团有限公司董事长王振、惠宏医疗管理集团董事长余庆松都认为，要在风口起飞，不能仅依赖资本的单引擎，而应促使资本结合科技，学术为医疗重塑新局。几大要素有机结合将是医疗产业发展的关键所在。

下午议程过半，Jane CHEN的登台再掀高潮。这位历经哈佛和斯坦福洗礼，现任Embrace Founder&CEO的女士讲述了“Good Business”在新消费时代的份量，优秀的产品和设计具有生命力，甚至促进经济增长方式转变，进而迸发推动中国经济发展的力量，

中国的经济发展进入新阶段，企业的社会责任和公益意识也在增强。更多的企业选择携手公益，实现品牌和责任的双赢。在基金会中心网总裁陶泽的主持下，爱佑慈善基金理事长王兵、分众传媒高级副总裁嵇海荣、民生人寿保险公益基金会理事长黄敏、摩根大通银行（中国）有限公司行长吴佳青共同探讨了引领社会力量的公益方向，探索公益模式创新的问题。

当互联网遇上农业，将带来怎样的发展机遇？新希望集团首席运营官李建雄，九城集团董事局主席、沱沱工社创始人王双，泽阳科技的张元刚从传统、互联网和技术的角度展望农业的未来，而整个农业潜在的投资机遇足以令人兴奋。

《商业周刊／中文版》事业群出版人、现代传播集团执行董事兼北京地区总经理李剑引领了创新与创业的圆桌讨论，摩拜单车创始人王晓峰、长城会CEO郝义、金投赏国际创意节创始人贺欣浩、凡影创始合伙人李湛、虎扑体育联合创始人兼总裁杨冰讨论了关于政策与创新，机遇与风险，寻找创新的未来行业蓝海的话题。

《商业周刊／中文版》自去年与梅赛德斯-奔驰联手举办THE YEAR AHEAD “展望”峰会，今年再次邀请各行业先行者们共同前瞻未来商业世界的变革，为即将到来的新元年寻找一个值得信服的答案。作为举世瞩目的商业趋势大会，The Year Ahead已经成为汇集商业领袖、帮助商业决策者前瞻未来的年度盛事。