默克携手Evotec加快靶标识别解决方案

加快筛选定制的CRISPR和shRNA库

避免大量占用资源的内部试验开发和筛选

马萨诸塞州比勒利卡2016年11月30日电 /美通社/ -- 领先的科学与科技公司默克 (Merck) 今天宣布，该公司与Evotec AG 达成一系列协议。根据协议，Evotec AG 将为默克的基因试剂系列，如 CRISPR 和 shRNA 库，提供筛选服务。这些库的访问权与 Evotec 筛选专业技术相结合能够加快对新药物靶标的探索和识别。

生命科学行业应用解决方案战略营销与创新主管 Theresa Creasey 表示：“药物发现从识别新靶标开始，这个过程既费时又费力。我们与 Evotec 的合作加快了发现工作流程，让客户更快、更高效地探索疾病发展路径，并发现新靶标。”

此次合作让客户能够选择定制的 CRISPR 和 shRNA 库，随后利用 Evotec 在初代和诱导多能干细胞以及体内疾病模型领域广泛的表型筛选能力。通过利用默克 Cell Design Studio（细胞设计工作室）开发的定制细胞系，靶标识别工作流程进一步加快。Evotec 利用这些细胞系定制筛选实验并更高效交付结果。

Evotec 首席运营官 Mario Polywka 博士表示：“与默克的协议进一步加强了我们在靶标识别与验证领域的方案。在我们的细胞筛选平台和体内模型上应用默克的即用型试验试剂实现了强大的药物发现能力，并且这种综合性方案为客户带来了更多价值。”

默克与 Wellcome Trust Sanger Institute 就涉及整个人类基因组的 CRISPR 阵列库达成了合作。该公司也是全球最大的 RNAi 克隆库的生产商与经销商。RNAi 克隆库与 The RNAi Consortium 携手开发。

默克的所有新闻稿会在发布于默克网站的同时通过邮件发送。请访问 www.merckgroup.com/subscribe 进行在线注册、更改选择或停止此项服务。