梅沙木业：用预制木构件快速建造

芬兰埃斯波2016年11月30日电 /美通社/ --

使用木构件可缩短建造工期这可使得建造项目的利润率更高，并缩短投资回报时间。建设速度将保持在希望的水平，因为预制构件在建筑工地上减少了一些最常见的风险。

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预制木构件的使用是现场建造的一个快得惊人的选择。例如，面积高达1500 平方米的 Kerto ® LVL （层压单板木材）屋顶板可在一个工作日内组装完毕。

“位于阿姆斯特丹的 Diesel-Benelux 公司总部的建造就是建设飞快的典范之一。因为工期只有非常紧凑的九个月，所以采用了 Kerto ® LVL 屋顶板 -- 剩下的施工可以及时完成。”负责木结构的项目分包商、来自 Heko Spanten 的 Lambert van den Bosch 如是说道。

智能的施工现场天气防护，无需额外成本

最重要的施工阶段之一是快速完成施工现场保护，以规避与天气有关的风险。现今，用于施工现场天气防护的替代方案包括应用快速施工方案，例如预制材料或在帐篷下施工。

预制木构件用于保护下面的建筑工地，提供优于临时方案的保护 -- 特别是当涉及大雪和大风天气时。

“例如，用于芬兰 DB Schenker 的物流中心的 Kerto LVL 屋顶构件，仅在短短15天内就在整个建筑物上搭建了屋顶。在相同的时间内，建立一个临时帐篷也需要这么多时间。利用预制屋顶板可以确保剩下的工作可以在一个受保护的环境下完成，而且没有额外的临时保护成本产生。”来自 Aalto 大学的建筑师兼研究员 Matti Kuittinen 如是说。

最大限度地降低事故风险

预制工厂在处于可控室内条件下进行施工作业时，建造场地发生事故和相关延误的风险较小。这是因为摒弃了一些较危险的现场作业程序。

“在未完成的建筑高处，组装现成的木件可以取代不得不铺设屋顶梁、面板和沥青等可能更为危险的程序。施工现场的意外事故当然不常见，但是每一次都应该避免。”van den Bosch 总结道。

在施工现场的预制“回报”

McGraw-Hill 建筑公司采访的建筑专业人士表示，使用预制构件的项目中有近70％的项目工期较短，65％的项目减少了预算[1]。除了更快的建筑工期加快了收入的取得，还有其他在建筑工地显而易见的好处。

“使用预制木构件可以显著减少其他的不便之处，例如在社区内卸载建筑材料，以及大量的工地废弃物和运输废弃物。”Kuittinen 补充道。

概述

预制回报：70％的项目缩短了工期，65％的项目减少了预算。

面积高达1500平方米的Kerto ® LVL 屋顶板可在一个工作日内组装完毕。

芬兰 DB Schenker 的物流中心的 Kerto LVL 屋顶构件仅在短短15天内就在整个建筑物上建好了屋顶。

Kerto LVL 屋面板帮助 Diesel-Benelux 公司保证了其9个月的紧凑建造工期。

[1] McGraw Hill 建筑公司，“预制和模块化 - 提高建筑行业的生产力”，McGraw Hill 建筑公司，Bedford，2011

详细了解如何使用预制构件提高施工现场的速度：www.metsawood.com/publications

图: http://databank.metsagroup.com/l/snqDHF_RSdLF