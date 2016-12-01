百胜中国在餐厅经理层面发放股票奖励

旗下6000余名一线餐厅经理与百胜中国共创共享共赢

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 百胜中国控股有限公司（“百胜中国”，纽约证券交易所股票代码：YUMC）于11月30日宣布，计划向每位符合条件的餐厅经理授予一次性限制性股票（RSU）奖励。百胜中国拥有并运营的肯德基、必胜客、Taco Bell、小肥羊及东方既白餐厅中所有符合条件的餐厅经理，将会一次性收到价值2000美元的百胜中国限制性股票。

该项限制性股票奖励计划将惠及百胜中国旗下超过6000名餐厅经理，弘扬了该公司“餐厅经理第一（RGM#1）”的公司文化。

“餐厅经理位居百胜中国最重要的管理岗位，‘餐厅经理第一（RGM#1）’是我们长久以来引以自豪并严格遵循的文化，此项股票奖励计划将让餐厅经理与百胜中国共创共享共赢。”百胜中国首席执行官潘伟奇(Micky Pant)先生表示：“该股票奖励计划旨在激励所有餐厅经理一如既往保持高昂士气，向顾客提供卓越服务，实现优异业绩。”

百胜中国介绍

百胜中国控股有限公司总部位于上海，是Yum! Brands在中国大陆的特许经营商。百胜中国拥有肯德基、必胜客和 Taco Bell 三大品牌在中国大陆的独家经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国市场领先的休闲餐饮品牌；Taco Bell虽然尚未进入中国，但正在全球快速地扩张，并计划在2016年内进入中国市场。百胜中国还直接拥有小肥羊和东方既白连锁餐厅品牌。百胜中国拥有强大的竞争力、与中国大众文化和消费者生活紧密结合的品牌组合、广泛且不断壮大的业务足迹以及运营专长，必将实现进一步增长。百胜中国拥有雄厚的资本、零外部债务，未来将继续增加新的餐厅以及提升单店销售额，来实现系统销售额和利润的持续增长。百胜中国在1,100多座城市拥有7,300多家餐厅和40万余名员工，2015年系统销售额超过80亿美元。中国年轻一代的消费者熟悉数字应用、注重品牌，是推动中国消费增长的主要力量。中国中产阶层群体和城镇人口的进一步增长将催生全球最大的餐饮品牌市场，百胜中国在这一市场上将持续处于领导地位。

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