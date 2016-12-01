Cision扩大一流高管团队阵容

这将推动实现该公司的愿景

技术与分析领导者扩大团队阵容，旨在引领传播和口碑媒体行业的变革

芝加哥2016年12月1日电 /美通社/ -- 领先的媒体传播技术与分析公司 Cision 今天公布其高管团队新增成员，他们将分别担任首席营销官、首席数据与研究官、全球合作部高级副总裁和服务战略与运营部高级副总裁。此决定将让即将上任的高管在战略层面上致力于履行该公司的承诺，即引领口碑媒体和营销传播行业的数据与技术变革。

Cision 招募的新任高管来自 Oracle Marketing Cloud（甲骨文营销云）、Marketo、普华永道(PwC)和 Webex（网迅）/思科(Cisco)等知名公司，他们将共同分享在产品营销、上市战略、广告技术和数字营销行业中的企业销售、业务开发和行业与管理咨询方面的一系列经验。在任命首席级高管和高级副总裁之前，Cision 于10月推出了传播行业同类首款综合型平台 Cision Communication CloudTM，旨在为口碑媒体带来云的力量，并将 Cision 众多备受赞誉的技术整合进一个综合型平台。

Cision 首席执行官凯文-阿克罗伊德(Kevin Akeroyd)表示：“我们很高兴为这支团队带来新成员，他们在技术、传播、营销、分析和专业服务等一系列行业拥有极其丰富的经验。他们具备采用数据和技术变革行业的实际经验，这包括付费与自有媒体 -- 目前，我们为 Cision 的口碑媒体再次变革做好了准备。”

Cision 招募的全新成员包括：

首席营销官克里斯-林奇( Chris Lynch ) - 林奇将负责 Cision 的全球营销团队。作为首席营销官，Lynch 将负责 Cision 的全球营销战略 -- 贯穿传播、产品和数字营销领域。林奇原先负责甲骨文(Oracle)旗下营销云业务的产品营销与上市战略。林奇现居住在旧金山，获得了美国东北大学(Northeastern University)新闻学文学学士学位。敬请在Twitter上关注他：@cglynch。

首席数据与研究官大卫-巴克( David Barker ) - 巴克将通过利用 Cision 自身技术及 Cision 广泛的合作伙伴生态系统中的综合数据，负责 Cision 的免费营销云愿景和创新。他原先担任过 Oracle Marketing Cloud 媒体与广告技术销售部副总裁，还曾在 Turn、Accenture（埃森哲）和 Omniture 任职。巴克在为广告技术与数字营销行业内中小企业和大型公司推动产品上市和销售方面具有经验，还专门致力于通过各种技术能力与服务来寻找与客户相关的技术价值，制定可以利用创新能力来填补行业空白的各种战略，领导公司完成快速增长时期，并且在高度碎片化、竞争激烈的市场环境中推动新产品面世。巴克现居住纽约市，获得了哥伦比亚大学( Columbia University )工商管理学硕士学位和康奈尔大学( Cornell University )工程学理学学士学位。

服务战略与运营部高级副总裁达斯汀-约翰逊( Dustin Johnson ) - 约翰逊负责将 Cision 转变为一家真正意义上的全球性公司。他负责的优先事项是全球损益、协同效应责任和制定 Cision 的愿景与路线图。他原先担任过普华永道管理合伙人，拥有逾17年的行业与管理咨询经验。约翰逊现居住在西雅图，获得了杨百翰大学(Brigham Young University)信息系统学（工商管理）理学学士学位。

在任命新高管之前，Cision在8月公布了欢迎凯文-阿克罗伊德担任首席执行官的声明（他原先为 Oracle Marketing Cloud 总经理），以及对美通社(PR Newswire)的收购（今年6月完成）。