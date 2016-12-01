Pasternack的PE15A5033F利用GaN技术实现高功率放大

高功率放大器在0.7~2.7 GHz范围产生100W的饱和输出功率

加州尔湾市2016年12月1日电 /美通社/ -- 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国 Pasternack 公司提供多种高功率宽带放大器，这些放大器可用于包括电子战、雷达、通信、测试和测量在内的各种应用。



Pasternack PE15A5033F高功率放大器

Pasternack 的 PE15A5033F 高功率放大器在宽达 0.7~2.7GHz 的频率范围内产生100W的典型饱和输出功率。此类 A/AB 设计无条件稳定，且利用高效 GaN 技术实现卓越的线性性能，该性能支持包括 CW、AM、FM、PM 和脉冲在内的各种输入信号格式，并具有30%的典型功率附加效率 (PAE)。

此高功率放大器的其他关键性能特征包括：45dB 的最小小信号增益；饱和功率 (Psat) 下±1.5dB 的典型增益平坦度；以及令人惊异的 -20dBc 典型谐波抑制水平。为了确保高可靠性热管理，该放大器的模块集合了散热器和冷却风扇，其可将温度保持于0摄氏度~50摄氏度最佳基板温度，并具有85摄氏度下自动关断功能。此外，其封装体支持 SMA 母射频连接器和 D-Sub 连接器，该 SMA 连接器设于输入和输出端口，而所述 D-Sub 连接器具有包括 +30Vdc 偏压、电流监测和逻辑消隐在内的多种控制功能。此放大器的另一个主要优点在于，其平台设计坚固耐用，可承受湿度、高度、冲击和振动等恶劣环境条件。

“我们的 PE15A5033F 高功率放大器利用 GaN 技术实现高效的宽带性能。另外，其还采用热管理保护确保操作的可靠性，此可靠性对于军用雷达和通信等应用而言极为重要。此产品来自我们庞大的高功率放大器产品线，该产品线内的所有产品均为可及时发货的现货产品。”Pasternack 的有源器件产品经理 Tim Galla 先生解释道。

上述 PE15A5033F 高功率放大器已备货在库，并可随时发货。您可通过访问https://www.pasternack.com/pages/Featured_Products/pe15a5033f-gan-100w-power-amplifier.htm，了解这些产品的详细信息。如有其他疑问，请致电 Pasternack 中国 (+86-21-36558021)。