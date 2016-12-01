罗格朗重申减少能源足迹的决心 积极应对全球变暖

该集团加入“基于科学的目标”倡议组织和全球能源生产力联盟

法国利摩日2016年12月1日电 /美通社/ -- 在《巴黎协定》正式生效后没几天，也就是《联合国气候变化框架公约》第22次缔约方会议(COP 22)落下帷幕后，罗格朗(Legrand)就宣布，该公司将加入旨在应对全球变暖的两大国际倡议组织。其中“基于科学的目标(Science Based Targets)”倡议组织鼓励企业制定并履行削减二氧化碳排放的具体目标，而倡导加强应对气候变化的全球能源生产力联盟(Global Alliance for Energy Productivity)则是一家力求降低能源强度的国际联盟组织。加入这两大组织后，罗格朗将在减少业务经营对环境的影响的道路上走得更远。

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企业社会责任(CSR)原则的核心

长久以来，罗格朗一直致力于对环境的保护，这也是该集团企业社会责任原则的基石之一。对企业社会责任的坚持履行让该集团在2013年到2015年的短短两年内就将能源足迹减少了7%以上，而且从2011年开始，罗格朗每年都会公布其碳足迹数据。该集团还打算逐步将一吨二氧化碳的价格纳入经营决策程序，特别是在资本支出方面。鉴于全球建筑能源消耗占到总能耗的40%[1]，罗格朗已开发出提升能效的解决方案，从2014年到2018年，预计能够减少150万吨的二氧化碳排放[2]。

继续推进环保承诺

如今，通过加入得到世界自然基金会(WWF)、联合国全球契约组织(United Nations Global Compact)，世界资源研究所(World Resources Institute)和碳排放披露项目(Carbon Disclosure Project)大力支持的“基于科学的目标”倡议组织，罗格朗决定再向前迈出一步。为了将地球变暖的温度控制在2度之内，该倡议组织呼吁全球企业公开披露各自的温室气体减排目标。

罗格朗也至此将降低能耗的目标转变为二氧化碳减排目标。罗格朗企业社会责任部副总裁Philippine Declercq表示：“下一步我们将努力实现这一目标，这将是我们下一个企业社会责任路线图的关键要素。”

加入“基于科学的目标”倡议组织意味着罗格朗及其他约200家全球大企业会公开披露减排目标。此外，支持全球能源生产力联盟和以推进全球能源强度降低为共同目标进一步证明了罗格朗对环境保护的承诺。