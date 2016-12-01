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博“海”众长 ，博雅文化金融研究院助海派书画艺术乘风而上

2016年12月01日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 11月29日，博雅文化金融研究院名家云集、翰墨飘香。吴昌硕、王一亭、黄宾虹、刘海粟、陶冷月等40多位缔造了上海二十世纪云蒸霞蔚、灿若星汉艺术盛景名家的后裔与沪上文化界、金融界人士齐聚一堂，共同见证上海海派书画院的揭牌盛事。

上海海派书画院在博雅文化金融研究院隆重揭牌
上海海派书画院在博雅文化金融研究院隆重揭牌

参加仪式的有博雅文化金融研究院院长陆文清、博雅（上海）集团董事长司徒伟泓、总裁陈晔、意大利驻华大使馆饶参赞、上海海派书画院院长董之一海上书画名家后裔联谊会会长吴超天马山圆智寺明智法师等诸多知名人士。

活动伊始，司徒伟泓董事长发表揭幕致辞说，众所周知，“海纳百川，兼容并蓄”的海派书画代表了上海城市文化与城市精神。老一辈书画大家们，用多元的艺术语言，凝聚成时代的精气神韵，筑就了海派书画的坚固基石，亦成为了上海的文化符号和城市名片。未来，博雅（上海）集团将筹建“海派艺术博物馆”，延续海上书画彬彬之盛的悠长文化，使其在上海这块德厚流光的沃土上得以润泽笃行。

司徒伟泓董事长（左一）、陆文清院长（左二）、明智法师（左三）、饶参赞（右一）、吴超会长（右二）、董之一院长（右三）
司徒伟泓董事长（左一）、陆文清院长（左二）、明智法师（左三）、饶参赞（右一）、吴超会长（右二）、董之一院长（右三）

随后，陆文清院长在热情洋溢的致辞中表示，非常欢迎海派书画院选择在博雅文化金融研究院落地揭牌，期待日后博雅文化金融研究院和海派书画院同在一个屋檐下，成为友好睦邻，共同探讨传统书画艺术与现代金融实践的跨界渗透及融合，使两者互哺前行，为海派文化增添互联网+和金融的鲲鹏双翼，进而实现具备时代脉搏的可持续协同发展。

海派书画名家的后裔们传承了父辈艺脉，延续了父辈风骨，努力维护着海派书画的品牌形象，但现实却是中国艺术品市场经过几十年的高速发展，现在遭遇发展瓶颈。海上书画名家后裔联谊会吴超会长说，仅依靠艺术品市场自身的力量已无法解决固有的问题，必须依靠外力助推，尤其是金融资本的力量才能实现更具时代性、突破性的发展。海派书画院董之一院长也说，如今的时代是互联网时代，是金融时代，更是产业融合时代。与金融资本相融合，海派书画艺术必会蓬勃发展，硕果累累。

由北京大学战略研究所发起，上海金融业联合会支持的博雅文化金融研究院，正是顺应了时代的变革，致力于研究金融支持文化产业发展配套机制的研究机构，它以研究成果引导和带动金融机构和社会资本进入文化产业，促进文化产业的大发展。同时也推动中国优秀的文化艺术走向世界。

名家后裔济济一堂
名家后裔济济一堂

此次揭牌仪式，研究院有幸邀请到意大利驻华大使馆饶参赞，他表达了与博雅文化金融研究院和海派书画院共同推动中意两国文化艺术交流的意愿。同时，盛情邀请书画院在适宜的时间到意大利举办展览。

艺术+金融，绝不是简单的加法，当两个纵横交错的体系发生撞击的时候，总会碰撞出惊世骇俗的火花。正本清源，还原、创新海派书画艺术价值，促进海派书画艺术持续发展，实现海派书画艺术普惠大众，是博雅文化金融研究院与海派书画院共同的愿景在此请各位共同见证并祝福海派书画艺术乘风而上, 鹏程万里

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