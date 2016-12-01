沃顿集团与金开利签约共赴资本市场

中国广州2016年12月1日电 /美通社/ -- 沃顿集团作为一家拥有多元化运营体系的大型金融集团，近日于深圳金开利总部正式签约合作，参与深圳市金开利科技股份有限公司（股票简称：金开利，股票代码：831052）非公开发行的股票，以金融推动实业发展的产业模式，促进金开利的创新发展，助推其扩大经营规模，成为领导行业的品牌企业。



沃顿集团与金开利签约共赴资本市场

金开利于2014年在新三板挂牌上市，致力于成为行业领先的专业洁净室整体解决方案提供商，是一家拥有25项专利的高新技术上市企业。此次定向增发获得了沃顿集团的资本注入和运营扶持，将加大多元化业务经营与多方位产业渗透的力度，推动企业迈入发展新时代。

沃顿集团将通过强大的金融背景和经营实力、创新的5D运作模式，为金开利的发展提供实质性助力。根据金开利2015、2016年的财务数据及2017、2018年的财务预测，双方有计划在2018年进行主板的IPO。未来，沃顿集团将带领旗下更多的成员登陆A股、新三板、港股，以及美国、英国、澳大利亚等海外资本市场。

随着国内电子、食品、医疗等行业发展的带动，洁净室需求规模将快速增长，民用及商用市场将迅速扩容，预计2018 年洁净室需求规模将超过2,000亿元。沃顿集团通过金融的力量为金开利注入创新发展的新动力，促进企业加速产业链建设，集中力量研发“模块化洁净室”的技术和产品，力争成为洁净室行业新标准的制定者一一表明了沃顿集团对洁净室行业发展前景和金开利企业潜力的充分信心。



沃顿集团与金开利签约共赴资本市场

沃顿集团创新打造【PE基金（护航）+对冲交易+价值管理】的盈利系统，形成【大消费、大数据、大平台】的内生性循环消费生态圈，控股生物科技领军企业华亚沃顿（股票代码：824423），参股洁净室行业标杆企业金开利，积极深化“金融+实业”的产业发展模式，实现投资项目优势资源互补，延伸产业链打造“大健康”生态平台。

沃顿集团的投资领域还包括稀缺资源、新能源、环保产业、新技术、新材料、文化娱乐、休闲养生、高新制造业、资产管理、重资产类轻资产化等大消费、大数据、现代新经济相关行业。截至2016年9月，沃顿系已拥有超过5间境内外上市挂牌公司。