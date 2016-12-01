智享会“2016中国员工福利价值大奖”获奖名单揭晓

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 2016年11月23日，由人力资源智享会（HREC）主办的2016“中国员工福利价值大奖”颁奖典礼于上海隆重举行。本次评选历时近半年、经过多轮评审，“最佳创新奖”、“最佳实践奖”和“最具价值案例奖”大奖得主在万众期待中揭晓。

最佳创新奖

海航旅业集团有限公司

上海瀚银信息技术有限公司

最佳实践奖

康明斯（中国）投资有限公司

罗氏诊断产品（上海）有限公司

上海波特曼丽思卡尔顿酒店

微策略软件（杭州）有限公司

最具价值案例奖

诺和诺德（中国）制药有限公司

洲际酒店集团

继成功举办“中国学习与发展价值大奖”、“中国招聘与任用价值大奖”和“中国人力资源共享服务中心价值大奖”后，人力资源智享会主办的“中国人力资源价值大奖”系列奖项已凭借其权威、严谨、公平、公正、公开、公益的坚守成为了中国人力资源领域极具影响力和公信力的品牌，受到媒体、企业及人力资源领域人士的广泛关注与认可。为此，人力资源智享会再接再厉，涉足当前市场环境下炙手可热的人力资源专业领域 -- 员工福利，以“汇聚优秀企业，发现最佳实践，引领人力资源行业发展”为目标，联合两家优秀合作伙伴 -- 怡和汉深、招商信诺，推出了2016“中国员工福利价值大奖”评选。人力资源智享会也一如既往承诺评选全程不以任何形式收取任何费用。

评选活动伊始，便受到了行业的广泛关注，报名期间收到了超过100多家企业问询和报名参选，吸引了众多员工福利方面的优秀实践案例。参选案例先后经历初选、复选、终选三道关卡，整个过程由7位薪酬福利领域内的资深专家组成的评委团严格把关（排名不分先后，以姓氏拼音字母顺序排列）：

陈翌辉 | 人力资源助理总监 | 世茂集团

郭宏伟 | 亚太区战略薪酬总监 | 迈图高新材料集团

林靖 | 大中华及蒙古区薪酬中心总监 | 通用电气

魏莉 | 薪酬福利总监 | 默沙东

平静 | 大中华区人力资源总监 | 喜利得集团

姚纾衡 | 亚太区薪酬福利总监| 江森自控（中国）投资有限公司

王瑞 | 理事长 | 上海拓新健康促进中心

秉持耐心细致、公正严谨的态度，7名评委深入求证、优中选优，最终在激烈的投票、深入企业现场评审、讨论与复议环节后，8家代表中国员工福利领域高水准的企业案例在层层甄选中脱颖而出，荣膺“中国员工福利价值大奖”。

在11月23日的颁奖系列活动上上，来自全国各地的1000多位HR专家济济一堂。部分获奖案例登台展示，引起了与会嘉宾的广泛共鸣。此次“中国员工福利价值大奖”评选可谓是中国薪酬福利领域中的一座里程碑，开创了此领域内专业性、权威性评选的先河；而颁奖典礼的举办不仅是对获奖企业的表彰与肯定，更是人力资源智享会向那些在人力资源领域中贡献价值、默默耕耘的同仁们致以的崇高敬意。

这也许是一个困难的时代，多变、不确定、激烈竞争都让人力资源工作越来越难；但这又何尝不是一个充满诸多可能性、充满机遇的时代，此次参评案例中涌现出来的众多企业在员工福利上的智慧和创造正是最好的明证。智享会将一如既往秉持“传递智慧，分享实践”的赤诚之心，在专业上与各位同仁继续相伴偕行。