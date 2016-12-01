第二届国际公开艺术竞赛Art Olympia 2017将于明年在日本举办

日本埼玉2016年11月30日电 /美通社/ -- 新创立的两年一度的国际公开艺术竞赛“Art Olympia”旨在发掘才华出众的年轻艺术家并为他们在世界范围内的艺术事业发展提供支持。这项竞赛将从世界各地评选出180位优秀艺术家，向其颁发总额约500,000美元的现金及其他奖励。

第二届Art Olympia只接受二维艺术作品，并向摄影作品开启参赛通道。

世界各地的艺术家提交的作品将首先要经过地区参赛点的初审，然后才能进入东京的终审。初审以作品图片为评选依据，终审考核的是参赛者的实际作品。此外，终审将采用评分制，并允许公众监督评审程序。

为鼓励和支持年轻艺术家，Art Olympia设立了学生类竞赛单元，让广大学子可以报名参加一般和学生类评选。评审团由不同领域的专家组成，他们将为这些有远大理想的艺术家们提供由艺术专家对自己作品进行评估的难得机会。

海外参赛点评审员

Florence Derieux：蓬皮杜艺术中心基金会(Centre Pompidou Foundation)美国艺术类策展人

Brett Littman：The Drawing Center执行董事

Simon Njami：作家、独立策展人、讲师、艺术评论家兼散文家

Chu Teh-I：艺术家，台北艺术大学(TNUA)、关渡美术馆(Kuandu Museum of Fine Arts)馆长

Kara Vander Weg：高古轩画廊(Gagosian Gallery)主管

东京评审员

远藤章子(Akiko Endo)：画家、武藏野美术大学(Musashino Art University)教授

保科丰巳(Toyomi Hoshina)：东京艺术大学(Tokyo University of the Arts)副校长

Aomi Okabe：艺术评论家兼策展人

千住博(Hiroshi Senju)：艺术家

建畠晢(Akira Tatehata)：多摩美术大学(Tama Art University)校长

表彰方式

现金和额外奖励总额：约500,000美元

获奖人数：约180人

一般类：第一名（1名）：120,000美元

学生类：第一名（1名）：20,000美元

此外，评审员和Art Olympia执行委员会还将颁发特别奖。

比赛日程

1. 参赛时间：2016年10月1日起至2017年3月15日

2. 获奖名单公布时间：2017年6月7日

3. 展出地点与时间：丰岛区役所大楼，2017年6月17日至25日

“Art Olympia 2017”国际公开艺术竞赛

英文版：http://artolympia.info/

日文、英文、法文、西班牙文和中文繁体版：http://www.artolympia.jp/englishhtml/e-index.html