霍尼韦尔在华涡轮增压器销量突破1000万台

中国乘用车涡轮增压占比急剧攀升 霍尼韦尔践行“东方服务于东方”战略，快速响应本地需求

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）今日宣布其涡轮增压器在华销量突破1000万台，并实现汽/柴油机的业务的均衡健康分布。



霍尼韦尔在华涡轮增压器销量突破1000万台

霍尼韦尔中国总裁兼首席执行官盛伟立表示：“这是我们在中国践行‘东方服务于东方’本土化战略的一个重要里程碑。涡轮增压器是霍尼韦尔在中国最领先、最具优势、最本土化，也最成功的业务之一。全球很多市场的汽车涡轮增压器都在2.0T以上，但我们数年前就在中国开始瞄准了1.5T及以下的市场，并通过事实证明了这项本土化战略的正确有效。我们为上汽通用五菱首款旗下乘用车品牌宝骏的560及730 1.5T提供全球领先的涡轮增压技术，自上市以来销量一路攀升，备受市场认可。”

目前，霍尼韦尔交通系统拥有200多名本土工程师和研发人员，立足本土客户需求和中国市场特性，为本土和全球客户提供端到端的客户服务。由本土平台开发的江铃轻卡N800 3.0L/2.4L夺得2016汽车工业科技进步一等奖。新一代小型汽油机平台GT08/GT10也即在包括上汽通用五菱、江淮、长安等本土客户上得到首发应用。

霍尼韦尔差异化的客户服务水平除了为本土客户提供优质产品，快速响应的技术支持团队和靠近市场的产能布局，更是与连续多年中国销量第一的单一车企上汽通用五菱旗下的宝骏品牌进行联合宣传活动，通过源自航空航天的涡轮增压科技为主品牌的品质背书，助力市场销售。

霍尼韦尔交通系统中国区副总裁兼总经理金晨海表示：“作为目前全球最大的涡轮增压器生产商，霍尼韦尔针对中国汽车市场的高速发展和政府对节能减排的迫切需求，不断创新，通过差异化的技术、差异化的用户体验和差异化的全球布局和本地能力，来保持市场的领先地位，推动了涡轮增压在中国进入‘黄金时代’。”

在内燃机平台上，在大众推出的汽油机可变截面涡轮增压（VNT）技术，通过米勒循环方式，可将油耗降低20%。同时，新能源电动车相关的电动增压技术和在安全、车辆健康诊断及先进动力总成开发软件OnRAMP相关的布局将是霍尼韦尔新的技术创新重点。在可见未来霍尼韦尔交通系统将有更多的产品组合推向市场。日前本田量产的氢燃料电池汽车CLARITY FUEL CELL率先应用了霍尼韦尔的两级电动增压技术，可提供高达的400 千帕的增压压力，实现额定功率20 千瓦以上的超凡性能。



关于霍尼韦尔航空航天

全球几乎所有商用、防务和航空飞机上均有霍尼韦尔航空航天集团各类产品和服务的身影。霍尼韦尔的涡轮增压器也被全球几乎所有汽车和卡车制造商所采用。航空航天集团致力于研发创新解决方案，提供飞机发动机、驾驶舱及客舱电子设备、空中无线网络连接、物流等技术和产品，以降低汽车和飞机油耗，提高航班准点率，提升飞行和跑道安全。这些业务都将为全球客户带来更安全、更快速、更高效且更舒适的交通体验。欲了解更多信息，敬请访问霍尼韦尔网站 www.honeywell.com。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com)是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站 www.honeywell.com.cn，或关注霍尼韦尔官方微博。