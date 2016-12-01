英格索兰庆祝全球“气候承诺”发布两周年成果显著

成果包括在应对长期气候挑战与降低产品及运营产生的温室气体排放中保持行业领导地位

爱尔兰斯沃兹2016年12月1日电 /美通社/ -- 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司（纽交所代码：IR）在发布其全球“气候承诺”的第二年，持续致力于减少公司产品及运营产生的温室气体排放，并携手行业领导者共同研发应对全球气候挑战的长期解决方案。

英格索兰于2014年发布了全球“气候承诺”，迄今已在全球范围内减少了约200万吨二氧化碳的排放，这相当于超过27万户家庭每年因能耗而产生的二氧化碳的排放量，或相当于超过9.45亿公斤燃煤产生的二氧化碳排放量。

“对英格索兰而言，发布全球‘气候承诺’，并致力于提高能效、减少公司产品及运营所产生的温室气体排放，是公司的一个重要里程碑。”英格索兰全球高级副总裁兼创新和首席技术官Paul Camuti表示，“截至目前，我们的全球‘气候承诺’所取得的成果表明，英格索兰拥有专业的技术能力以实现公司的‘气候承诺’，同时也能够为我们的客户提供创新与可持续发展的产品，并帮助他们实现可持续发展的目标。”

作为履行全球“气候承诺”所采取的措施之一，英格索兰发布了 EcoWise™ 系列产品。为了减少对环境的影响，该产品组合采用了新一代、低全球变暖潜能值的制冷剂和高能效运营系统。目前，EcoWise 产品组合已经推出6款产品。

英格索兰还推出了其他旨在实现“气候承诺”的举措，包括设计并启用专利工具，以监测其所有产品组合温室气体的排放和减少情况；推行员工主导项目，在产品设计阶段探索设备升级的可能，并整合可持续发展的模式。

“英格索兰在应对全球刻不容缓的几大气候挑战方面发挥着重要作用，这些挑战包括应对全球能源需求预计增长37%的趋势；帮助实现全球气温升高控制在两摄氏度以内等。”英格索兰全球高级副总裁兼民用暖通空调业务总裁 Gary Michel 表示，“我们的员工和客户都期待英格索兰能够帮助应对这些气候挑战，这也是我们正在做的事情。”

英格索兰的全球“气候承诺”帮助应对刻不容缓的全球挑战，例如不可持续的能源需求及其对环境产生的影响。通过提供更多可持续发展的产品，减少在全球范围内公司运营产生的碳排放足迹，并持续研发具有低温室气体排放的方案选择，英格索兰的全球“气候承诺”不仅帮助改善了全球气候情况，同时也让客户受益匪浅。

关于英格索兰

英格索兰（Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR）通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及其他易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问 ingersollrand.com或irco.com.cn。