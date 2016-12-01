凤凰旅游“诗画浙江.美丽乡村 — 浙江十大最美乡村”评选进行中

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 由凤凰网和浙江省旅游局联合主办的“诗画浙江.美丽乡村 -- 浙江十大最美乡村”评选活动正式拉开帷幕。此次评选由专注极致旅行体验的第一旅游门户凤凰旅游（travel.ifeng.com）发起，获得浙江百余座乡村积极报名响应，经过十位权威乡村文化领域学者专家初选，共有50个乡村入围公众评选。2016年11月9日起至12月9日评选进入公众评选阶段，得票最高的十个乡村将获得“浙江十大最美乡村”称号。此次评选上线两周获得50万网友参与，参与此次投票的网友，将有机会获得一份神秘大礼包。

2005年8月，“绿水青山就是金山银山”的科学理念首次被提出。10年来，浙江全省上下把美丽浙江作为可持续发展的最大本钱，护美绿水青山、做大金山银山，不断丰富发展经济和保护生态之间的辩证关系。为把握“一带一路”发展契机，凤凰网与浙江省旅游局联合发布了“诗画浙江.美丽乡村 -- 浙江十大最美乡村”评选。此次评选活动以“诗画浙江.美丽乡村”为主题，大力推介浙江省美丽乡村的建设典型，倡导新型生态旅游模式，有助于改善浙江乡村的生态与景观，打造出一批知名的美丽乡村旅游品牌，成为中国美丽乡村建设的鲜活样本。

此次活动也得到相关部门领导与权威专家参与，著名“三农”问题专家、中国人民大学乡村建设中心主任温铁军、世界旅游城市联合会首席专家魏小安、清华大学建筑学院副院长吕舟、北京大学城市与环境学院旅游研究与规划中心主任吴必虎、北京大学建筑与景观学院院长俞孔坚、著名出版人李玉祥、北京林业大学园林学院副教授曹新、清华大学建筑学院副教授罗德胤、中国民族建筑研究会民居建筑专业委员会委员丁俊清以及中国古村之友创始人汤敏担任此次评委，为“浙江十大最美乡村”评选的真实性、权威性和科学性提供有力的保障。

专家评委们从乡村建设、乡风文明、乡村旅游、古村保护、人文历史、文化传承、创新发展、自然生态等八项标准出发，最终评选出50个乡村入围“浙江十大最美乡村”评选。其中丽水有7个乡村入选，分别为：杨家堂村、西坑村、尚仁村、三溪村、溪头村、河阳村、横坑村；金华有7个乡村入围：俞源村、榉溪村、诸葛八卦村、江南第一家、寺平村、琐园村、何斯路村；宁波有6个乡村入围：方家岙村、柿林村、中村村、许家山村、大堰村、汶溪村；温州有6个乡村入围：芙蓉村、林坑村、茗岙村、苍坡村、水碓坑村、岩头村；湖州有6个乡村入围：余村、荻港村、移沿山村、高家堂村、顾渚村、劳岭村；杭州有5个乡村入围：梅家坞、大峡谷村、东梓关村、芹川村、新叶村；台州有5个乡村入围：布袋坑村、东屏村、岭根村、沙头村、前杨村；嘉兴有2个乡村入围：马鸣村、黄湾村；舟山有2个乡村入围：田岙村、南洞艺谷；衢州有2个乡村入围：廿八都、清漾村；绍兴有2个乡村入围： 王坛东村、斯宅村。

入围乡村已进入公众评选环节，投票日期自2016年11月9日开始，2016年12月9日结束，得票最高的十个乡村将获选“浙江十大最美乡村”，而参与此次投票的凤凰读者，也将有机会获得一份神秘大礼包。

（投票通道：http://travel.ifeng.com/special/zjshidazuimeixiangcunpingxuan/index_1.shtml）

此次评选活动凤凰旅游凭借平台以及目的地营销优势，与浙江省旅游局及各大媒体平台通过密切合作形成有效协同，引起了强大社会反响，各界踊跃参与，投票热情高涨，再度凸显了凤凰旅游的行业地位。