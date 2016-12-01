七牛云推出SSL证书免费服务 并宣布HTTPS调价

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 作为最大的流量入口，近年来，出于安全性的考虑，Google掀起了使用HTTPS的潮流，到目前为止Google全站已经有超过85%的链接启用了HTTPS加密传输。无独有偶，苹果公司也曾宣布，到2017年1月1日 App Store 中的所有应用都必须启用 App Transport Security 安全功能。App Transport Security（ATS）是苹果在 iOS 9 中引入的一项隐私保护功能，屏蔽明文 HTTP 资源加载，连接必须经过 HTTPS加密。

国内很多一流互联网公司也纷纷启用全站HTTPS的计划。更安全、更可信，是HTTP后面这个“S”最大的意义。HTTPS在HTTP的基础上加入了SSL/TLS协议，依靠SSL证书来验证服务器的身份，并为客户端和服务器端之间建立“SSL加密通道”，确保用户数据在传输过程中处于加密状态，同时防劫持、防钓鱼。

可以预见，HTTPS终将取代HTTP，成为传输协议界的“新宠”。

HTTPS大爆发，究其原因一方面和各大企业对数据传输的安全性越来越重视，另一方面也和CA推出超低价证书甚至免费证书是分不开的。

七牛云SSL证书服务上线

HTTPS正一步步取代HTTP，企业建站95%以上都会为自己的域名添加SSL证书，以保证网站被浏览器信任并且将传输的信息加密。SSL证书已经成为正规网站必备的工具之一。



七牛云SSL证书服务上线

作为国内领先的企业级云服务商，近期，七牛云与亚洲诚信达成战略合作，携手共建安全云生态，双方联合推出七牛云SSL证书管理服务，七牛云用户可在其开发者平台免费申请由赛门铁克签发的 DV SSL证书。

用户可自助完成证书的申请、验证、签发及管理部署，实现低成本、零基础、高效率的全站HTTPS加密。

HTTPS下载流量价格下调

为给用户提供更优质的服务及最具性价比的HTTPS价格，七牛云CDN国内HTTPS流量计费将做降价调整。新的价格计费将会从2016年12月1日起开始生效。

新的HTTPS下载流量计费方式：



HTTPS下载流量价格下调

* 注：海外HTTPS下载流量将不包含在此次降价中，计费仍按原价收取。

数据安全问题不仅仅出现在云端，而是出现在整个网络；尤其在大数据、人工智能走向普及的今天，数据安全问题正日益突出。未来，七牛云将进一步推动HTTPS加密的普及，致力将互联网安全提升到一个新高度。