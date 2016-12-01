华南美国商会启动2016年慈善系列活动

美赞臣及景兴房地产率先分别捐赠13万元及10万元人民币

华南美国商会该慈善活动所得款物将用于手术救助重症孤儿及帮助广东梅州市五星村及周边贫困村落脱离贫困线

广州2016年12月1日电 /美通社/ -- 华南美国商会（美商会）于今日在广州富力君悦酒店宣布其年度慈善筹款细节内容，到场嘉宾包括华南美国商会理事会成员、美国驻广州总领事馆总领事白智理（Charles Bennett）先生、美赞臣营养品（中国）有限公司大中华区财务副总裁 Edouard Macnab 先生以及景兴房地产总经理景艺杰先生。



美商会慈善主题活动新闻发布会现场

今年，美商会将再度携手广州市人民对外友好协会、广州市妇女儿童医疗中心、广州市民政局属下的广州市慈善会及广州市青少年发展基金会共同为该慈善项目募集物资及善款。筹集所得物资计划于今年年末及明年年初运送至梅州市五星村并分发给当地及周边村落贫困村民。所得善款将继续用于资助广州市妇女儿童医疗中心手术救助重症孤儿及帮扶贫困村落。所有捐赠将由广州市青少年发展基金会统一收取并开具相应收据。

华南美国商会会长哈利·赛亚丁博士透露了该系列慈善活动的详细计划及受惠人群，并提及在慈善活动正式启动前的数周，美赞臣营养品（中国）有限公司大中华区财务副总裁 Edouard Macnab 先生及景兴房地产总经理景艺杰先生已分别承诺捐款13万元和10万元人民币。

华南美国商会将于2017年1月11至12日组织前往五星村及周边贫困村落进行探访。五星村位于梅州市五华镇。根据官方人口统计，该村有143名残疾人、84户相对贫困家庭、300名相对贫困的村民及22户需要房屋改造的贫困家庭。

这是华南美国商会连续举办年度慈善系列活动的第七年。作为一个长期致力公益的外国商业组织，华南美国商会呼吁社会各界更多地关注贫困群体的发展和重症儿童的成长，为他们营造一个更广阔的未来。

慈善主题系列活动计划：

1. 新闻发布会（2016年12月1日）

向媒体及公众介绍慈善主题活动的背景和行动计划，为五星村扶贫项目及患病孤儿医疗救助筹集善款，并呼吁更多的社会捐赠。

2. 代表团探访五星村及周边贫困村（2017年1月11至12日）

组织专家和有投资潜力的企业代表团探访五星村，并由广州市妇女儿童医疗中心派出医疗队为村民提供义诊服务，呼吁社会各界更多地关注慈善活动。