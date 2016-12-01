研华荣登2016台湾国际品牌第六，品牌价值成长率居第一

台北2016年12月1日电 /美通社/ -- 智能系统 (Intelligent Systems) 全球领导品牌研华科技，以品牌价值4.36亿美元荣获2016台湾国际品牌第6名，较去年成长一名，这也是榜单前十名中唯一一家B2B的企业，更值得一提的是，今年研华品牌价值成长率达13%，成为科技业中成长幅度最大的品牌之一。研华一直以来致力经营企业品牌，并自2003年以来持续荣获国际品牌顾问公司 Interbrand 的肯定，此次更是10多年参赛以来，名次跃升最高的一次。

研华近年聚焦物联网产业发展，并持续以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景发展方向；近期更有鉴于物联网技术的普及运用、共享经济的发酵应用、企业逐步走向平台化经营等三大潮流，因而将自身组织及品牌调整，以共享经济为基础将组织化为平台，建构生态体系，将所有研华及伙伴等关键技术或解决方案置于平台上分享予顾客，让客户能藉此发挥最大价值，最小化其迈向产业智能化障碍，让物联网技术能更加普及运用于各产业中。研华期望能以务实的物联网解决方案真正落实“智能地球的推手”愿景，并能透过与伙伴们不断的努力及精进，将台湾品牌推向国际发光发热。

研华历年台湾国际品牌排名