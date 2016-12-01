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研华荣登2016台湾国际品牌第六，品牌价值成长率居第一

2016年12月01日 13:14 编辑： 经理人网编辑
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台北2016年12月1日电 /美通社/ -- 智能系统 (Intelligent Systems) 全球领导品牌研华科技，以品牌价值4.36亿美元荣获2016台湾国际品牌第6名，较去年成长一名，这也是榜单前十名中唯一一家B2B的企业，更值得一提的是，今年研华品牌价值成长率达13%，成为科技业中成长幅度最大的品牌之一。研华一直以来致力经营企业品牌，并自2003年以来持续荣获国际品牌顾问公司 Interbrand 的肯定，此次更是10多年参赛以来，名次跃升最高的一次。

在2016台湾国际品牌评选中，研华品牌价值成长率达13%，上升至第6名。
在2016台湾国际品牌评选中，研华品牌价值成长率达13%，上升至第6名。

研华近年聚焦物联网产业发展，并持续以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景发展方向；近期更有鉴于物联网技术的普及运用、共享经济的发酵应用、企业逐步走向平台化经营等三大潮流，因而将自身组织及品牌调整，以共享经济为基础将组织化为平台，建构生态体系，将所有研华及伙伴等关键技术或解决方案置于平台上分享予顾客，让客户能藉此发挥最大价值，最小化其迈向产业智能化障碍，让物联网技术能更加普及运用于各产业中。研华期望能以务实的物联网解决方案真正落实“智能地球的推手”愿景，并能透过与伙伴们不断的努力及精进，将台湾品牌推向国际发光发热。

研华历年台湾国际品牌排名

年度

排名

品牌价值(亿美元)

2003

11

未公告

2004

10

1.95

2005

未公告

未公告

2006

12

未公告

2007

13

2.32

2008

10

2.99

2009

12

2.04

2010

12

1.97

2011

10

2.41

2012

11

2.60

2013

11

2.60

2014

10

3.23

2015

7

3.86

2016

6

4.36
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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