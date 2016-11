美国景观设计师协会推出全新弹性设计指南

华盛顿2016年12月1日电 /美通社/ -- 美国景观设计师协会(American Society of Landscape Architects,简称“ASLA”)最近推出了全新在线指南,解释社区怎样能通过弹性景观规划与设计更好地保护自己减少自然灾害。弹性设计指南现推出中文版,网址:https://www.asla.org/ContentDetail.aspx?id=49456。

根据指南,弹性景观规划与设计的目标在于改造社区,使城市能够更加迅速地从当今和未来极端灾害中恢复。指南以社区现今经历过的破坏性事件为核心,从干旱、极端高温、火灾、洪涝到滑坡等方面进行解析。生物多样性缺失是一项潜在威胁,也进行了解析。

弹性指南包含数百个案例研究和资源,详细说明了适用其中的多效益系统以及小规模方案。该指南还阐述了景观设计师在规划和设计团队中的作用,以及如何使社区更加富有弹性。

弹性设计涉及与自然和谐相处,不要反抗自然。它可为社区带来诸多价值,包括:

1. 风险抑制。由于气候变化,自然活动愈加频繁、激烈,社区必须不断改造与发展,才能减少潜在风险、改善生态和促进人类健康。我们应停止在高危区建造社区和基础设施,同时减少城市扩张,否则危机将进一步加剧。

2. 可延伸性和多样性。弹性景观的规划与设计提供多层次保护系统,包含多种可延伸性元素,任何元素因灾难而丧失功能都不会影响社区整体运作。

3. 多个协同效益。弹性景观设计解决方案一次可带来多个效益。例如,建造滨海缓冲区能同时提供野生动物栖息地和居民休闲场所;物种丰富的城市森林在净化空气的同时亦能减少城市热岛效应;用于防洪减排的绿色基础设施不但提供了所必需的社区空间,更为居民创造了工作机会。

4. 再生。全球破坏性自然灾害现在愈加频繁,给人类和财产造成损害。弹性设计可帮助社区在遭受破坏性自然灾害后迅速恢复且变得更为强大。长远的弹性景观要求社区可快速恢复并再生,这就要解决不断变化的“新常态”问题。

在灾难碾压传统与建成系统的时代,适应性多层次系统能够维持其关键功能,这也是更经济有效且可行的解决方案。在洪水泛滥、气候变暖以及预算缩减的年代,最好的防御就是适应,就如同大自然的自我适应一样。

弹性设计指南得到了专家审稿人的指导,这些专家包括森林与环境研究学院(School of Forestry & Environmental Studies)和耶鲁大学建筑学院(Yale School of Architecture) 的助理教授、ASLA会员亚历山大-菲尔逊(Alexander Felson);加州大学伯克利分校(University of California at Berkeley)景观与环境规划城市设计学院的副教授、ASLA附属会员克里斯蒂娜-希尔(Kristina Hill)、瑞尔森大学城市与区域规划学院(Ryerson University School of Urban and Regional Planning)的研究生项目主任和副教授、ASLA荣誉会员尼娜-玛利亚-李斯特(Nina-Marie Lister);景观设计师、准ASLA会员纳特-伍藤(Nate Wooten);以及北京大学建筑与景观设计学院创始人兼院长、FASLA俞孔坚。