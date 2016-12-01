安东油服与国内商业银行签署战略合作协议

助力集团重拾升轨

香港2016年12月1日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（“安东油服”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（“浦发银行北京分行”）签订一份战略合作协议。根据协议规定，浦发银行北京分行将在常规业务、资产证券化、跨境结算、债券融资、股权交易等方面向本集团提供专业支持和融资便利，额度暂定为20亿元人民币，实际融资额度及双方具体约定以经该行内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。有效期1年，有效期后如无异议，将自动延长1年且不受次数限制。

本集团董事会认为，今次与浦发银行北京分行的战略合作，将对公司运营及业务拓展带来有力支持，并对公司现金管理及资金安排提供有效帮助。在国际油价反弹及市场复苏之际，本集团在手订单项目已全面启动，来自商业银行的融资支持将补充本集团之运营资金，助推业务快速发展，帮助本集团重回增长轨道。



关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（香港联交所股票代号：3337）是中国领先的独立一体化油田工程技术服务供应商。本集团的产品与服务覆盖油气资源开发及生产生命周期的全过程，包括一体化服务、钻井服务、完井服务以及采油服务服务，建立了中国企业优势地区全球市场全覆盖网络，包含中国、中东、中亚非、美洲等14个国家。本集团为油公司解决油气田增产、提速、降本及安全环保的难题。本集团的快速增长受惠于中国的资源优势及海外市场的业务扩充，现已成为中国最佳的民营油田工程技术合作伙伴，全球最佳的中国合作伙伴。本集团的战略目标是成为立足于中国的全球领先的油田技术服务公司。

