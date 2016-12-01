借力大数据开拓中国市场，新加坡国家旅行馆入驻蚂蜂窝

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 2016年11月30日，新加坡旅游局与中国领先的自由行服务平台蚂蜂窝在北京举办了“新加坡国家旅行馆启动仪式”，新加坡旅游局大中华区首席代表兼署长刘诗苹与蚂蜂窝联合创始人、COO吕刚共同宣布：新加坡国家旅行馆正式入驻蚂蜂窝。在这场发布会上，蚂蜂窝数据研究中心还发布了《2016新加坡自由行用户行为报告》（以下简称“报告”），生动剖析了中国赴新加坡游客的行为特征与偏好。

吕刚在演讲中表示，新加坡国家旅行馆是蚂蜂窝首家入驻的官方国家馆。蚂蜂窝将与新加坡旅游局一同优选全品类自由行产品，机票、酒店、当地游、wifi、签证、UGC内容等，将在统一聚合平台得到全方位呈现，构建完整的产品与服务生态链，打造从内容到交易的闭环。

“海量UGC、大数据分析与自由行产品是蚂蜂窝一直以来的三大优势，国家旅行馆是对目的地信息的再一次优化整合，将我们的优势高密度地呈现。”吕刚说，“在这里，用户能一目了然，更流畅、高效地获取有用信息，找到合适产品，满足所有的需求。”

2016年中国赴新加坡的游客数量增长显著：截至8月，这一数字已经突破200万人次，同比增长43.5%。2016年上半年，中国游客在新旅游消费则达到新币17.27亿，同比增长43%。

“此次新加坡作为首家入驻蚂蜂窝品牌馆的旅游目的地，是内容合作到产品合作的升级，是大数据时代下目的地信息的优化整合。我们期待着与蚂蜂窝一道为前往新加坡的中国游客提供更流畅、更高效的服务。”新加坡旅游局大中华区首席代表兼署长刘诗苹表示。

截至今年8月，中国已经成为新加坡第一大客源国。新加坡优美的城市环境、一流的购物场所、丰富的美食、精彩的国际赛事与活动等，深受中国游客的喜爱。报告显示，2015至2016年，赴新加坡旅行2次或2次以上的“回头客”，占到了游客总数的17%。

由于新加坡一向以购物娱乐、休闲度假的高品质旅行目的地著称，“血拼”与“花园”成为蚂蜂窝用户在相关游记中提及最多的关键词。报告显示，新加坡单次行程平均花费达到9549元，35%的旅客花费在8000-10000元之间，万元以上的消费也占到了27%，其中，购物占到了旅客总体消费的61%。

今后双方还将发挥各自优势，双方将在UGC内容、自由行产品、大数据分析等多方面展开深入合作，定期发布目的地报告。同时，在产品数量与质量上继续优化升级，为游客提供更加优质可靠的自由行产品，更精准地匹配用户需求，助力新加坡的旅游经济获得新的突破。