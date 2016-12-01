欧洲排名第一的时尚网站Spartoo来到中国

法国格勒诺布尔2016年12月1日电 /美通社/ --

自2006年以来一直在欧洲时尚领域居于领先地位的 Spartoo，通过推出中文版网站（网址：http://www.spartoo.cn），继续发展其国际事业

Spartoo.cn 已有超过700个欧洲和国际品牌入驻

Spartoo 在超过7年的时间里“席卷”欧洲，并在2016年通过推出中文版网站，来为其在欧洲以外的国际发展注入新动力。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161129/443634LOGO ）

在中文版网站上，中国的互联网用户将能发现 Spartoo 在欧洲取得成功的原因：提供众多品牌选择（超过700个品牌）、全心全意为客户服务和快速免费送货。

http://www.spartoo.cn 主要推介法国时装店 -- Spartoo 汇聚像 Bensimon、Lacoste（法国鳄鱼）、Kickers 和 Petit Bateau（小帆船）等标志性品牌，以及发展迅速的新品牌。

除了 Spartoo 的独家品牌（Betty London、Moony Mood 和 Fericelli）以外，Spartoo 集团还能提供众多欧洲和其它西方品牌。

Spartoo 首席执行官鲍里斯-萨拉吉利 (Boris Saragaglia) 对此解释说：“我们为中国消费者提供来自欧洲和国际顶尖品牌的广泛产品选择。”鲍里斯-萨拉吉利总结说：“所有风格都有与之对应的产品，各种价位应有尽有，我们的目标是满足所有人的期待。”

在考虑周详和做好准备后进入中国市场

Spartoo 进入中国市场是其管理团队推动实施考虑周详的战略的结果。Spartoo 为确保成功进入中国市场做足了功课：将网站内容翻译成普通话，招募精通中国语言和文化的人士来创造专门的客户服务，适应中国特有的付款方式，以及实现物流的中国专业化发展。

Spartoo 首席执行官鲍里斯-萨拉吉利表示：“中国人，主要是年轻人，正一天天地日益网络化，并且越来越对新的消费模式持开放态度。将我们的国际业务覆盖面扩大到中国地区是我们当前所制定的目标之一。”

Spartoo 在中国社交网络上的网页：

http://weibo.com/spartoocn