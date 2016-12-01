全国第一届高校木结构设计邀请赛圆满收官

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 历时7个月的“2016全国第一届高校木结构设计邀请赛”在沪圆满收官。经过多轮专家评审，同济大学OTTO Café --“永续”咖啡馆项目最终在八个入围项目中荣膺桂冠，清华大学木海螺项目和同济大学世博园木结构咖啡厅项目荣获二等奖，东南大学-英属哥伦比亚大学联合设计的栖·间项目、东南大学蝉翼咖啡馆项目、南京工业大学虹项目、东南大学控制性生长—公园咖啡厅项目、重庆大学边界激活公园咖啡厅荣获三等奖。

本届设计邀请赛由全国高等学校土木工程学科专业指导委员会木结构教学研究会主办，同济大学土木工程学院承办，加拿大木业协会协办。

中、加政府都十分关心绿色木结构建筑在中国的发展，尤其关心中国对木结构专业人才的培养。决赛当天加拿大不列颠哥伦比亚省林业、土地及自然资源厅厅长 Steve Thomson 先生，加拿大驻上海总领事 Weldon Epp，加拿大木业协会执行董事保罗纽曼 (Paul Newman) 为活动致辞、同济大学何敏娟教授介绍了竞赛情况。来自中国八所高校并学习木结构设计课程的学生参加了本次设计竞赛，学生们将在校所学基础知识应用于实际木结构项目设计中，学生们在木结构设计方面表现出浓厚的兴趣，有望填补中国木结构设计人才的缺口。

本竞赛旨在加强大学生对木结构建筑特性的认识，提高大学生将土木工程专业基础理论和专业知识运用于木结构设计的能力，增加各高校师生对木结构的设计和研究的兴趣。同济大学在不列颠哥伦比亚大学的帮助下，从2003年起开办面向土木工程系学生、为期九周的木结构设计课程，首次开课约有80名学生选修，以后逐年吸引更多学生选修，近5年每年学生数近400人，成为世界上学生规模最大的木结构课程之一。

“加拿大木材行业非常重视中国市场；作为中国的商业伙伴，期望进一步加强双方合作关系。非常有幸可以亲临中国首届高校木结构设计颁奖典礼。中国木结构建筑行业正在快速发展，与中国高校合作开展木结构设计课程，对于填补当下设计人才空缺、培养新一代木结构建筑师和结构工程师有着至关重要的意义。”加拿大不列颠哥伦比亚省林业、土地及自然资源厅厅长 Steve Thomson 先生表示。

参与本次大赛的21个设计小组分别来自同济大学、清华大学、东南大学、南京工业大学、南京林业大学、重庆大学、哈尔滨工业大学和西安建筑科技大学。设计内容涵盖建筑设计与结构设计，要求各小组在木结构体系设计基础上，利用木结构的特性营造建筑与环境的良好协调关系，以及人的行为与木构建筑空间及周围建筑物的关系，同时还要充分保证结构安全性和经济性，选择可靠的分析方法进行结构计算，并提出合理的构造方式和节点形式。

近年来我国虽然木结构建筑发展迅速，但仍面临着不少问题和挑战。组织高校木结构设计邀请赛，不仅能够加强各高校学生之间的交流与合作，培养大学生的实际分析和动手实践能力，更是提供了一次为土木工程学科师生了解、学习木结构建筑的良好机会，对我国绿色节能建筑的发展具有十分重要的意义。

现代木结构建筑作为国外主流的建筑形式，具有低碳、预制化程度高、节能环保、抗震性能卓越以及建筑设计美观自然等优点。尤其是现代工程木材料如层板胶合木（Glulam）、正交胶合木（CLT）等的运用，已经大大拓展了木结构用于大型公共建筑、甚至是多高层建筑的市场。在诸如旅游地产等领域，融入木结构建筑元素已经逐渐成为建筑行业的趋势。

本次大赛的举办得到了中、加两国政府相关部门及各大高校的高度重视和大力支持，同时其背后的积极意义也获得了业界的一致肯定。未来，大赛组织机构还将致力进一步扩大活动规模和影响力，以更丰富的形式和更持续的内容助力新型木结构建筑在中国的发展。