集多功能为一体 特灵发布全新TransHome水系统空调

上海2016年12月1日电 /美通社/ --今天，英格索兰旗下全球领先的室内舒适度解决方案与服务供应商特灵举行题为“源于水舒于心”的空调产品发布会，正式推出全新 TransHome 户式水循环舒适系统。该空调系统不仅集“地板采暖”、“中央空调”、“生活热水”和“智能控制”多项先进技术功能于一体，而且与传统的家用空调采暖系统相比，初始投入更低，运行费用更可节约30%以上，并对环境无污染，拥有更出色的节能环保性能。

“特灵空调已经拥有100多年的发展历史，并连续两年被美国消费者评为‘最信赖’的暖通空调系统品牌。在中国，特灵空调一直关注高端住宅市场，并用可靠、高效、节能的产品和技术不断满足用户对舒适环境的需求。”特灵轻型商用空调亚太及印度副总裁王天健先生表示，“特灵新推出的TransHome户式水循环舒适系统的系列产品中，已经有产品成功应用于北京的‘煤改电’项目，不仅给当地居民带去了清洁环保、节能舒适的生活体验，还积极助力政府不断推进减煤换煤、节能减排的进程。”

此次发布的特灵 TransHome 户式水循环舒适系统包括“风冷冷水热泵”和“冷热水型水源热泵”两大产品线，七大系列产品。其中，“风冷冷水热泵”包括 AquaTrine、AquaKool、Split Koolman、Mini Koolman、和 Standard Koolman 五大系列产品，适用于高档公寓住宅用户，机身小巧，方便安装；而 “冷热水型水源热泵”HWWD 和 WPWE 两大系列产品，则适用于具备打井埋管条件的别墅住宅用户，通过自然资源的利用，提供更加经济环保、稳定舒适的室内温湿度调节。

此外，该系统还将在以下两大方面为住宅用户营造全新的舒适居家体验：

功能高度集成化 ：通过多种先进技术的运用，特灵 TransHome 户式水循环舒适系统将实现一套系统集 “地板采暖”、“中央空调”和“生活热水”三大功能于一体。不仅为用户提供了更具灵活性、节能性和舒适性的“一站式”解决方案，而且更加节约成本。优化的“智能控制”功能，还将帮助用户以最便捷的操作“触发”省心生活；

：通过多种先进技术的运用，特灵 TransHome 户式水循环舒适系统将实现一套系统集 “地板采暖”、“中央空调”和“生活热水”三大功能于一体。不仅为用户提供了更具灵活性、节能性和舒适性的“一站式”解决方案，而且更加节约成本。优化的“智能控制”功能，还将帮助用户以最便捷的操作“触发”省心生活； 系统高度集成化：除传统主机、室内机、温度控制产品之外，特灵 TransHome 户式水循环舒适系统还包含水力分配器、水泵、水流开关、压差旁通阀、排气阀等水系统关键辅配件，不仅大幅简化了安装程序，节省了安装的人工成本，让更多住宅用户使用水空调系统成为可能；同时系统运行也更加稳定、可靠、节能。

纵观空调科技的发展历程，从风扇到分体空调、从中央空调到支持地板采暖和中央空调多系统方案，每一次的技术飞跃都极大地提升了人们的室内生活品质。现在，特灵携全新 TransHome 户式水循环舒适系统将引领空调科技发展的再次升级，用尖端技术帮助实现更为舒适、节能、省心、环保的高品质家居生活。

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。特灵致力于室内环境的优化，主要包括商用楼宇和民用住宅的高效暖通空调系统、楼宇空调工程服务、零配件支持及楼宇自控系统。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问www.irco.com.cn 或 www.china.trane.com。