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上海索菲特海仑宾馆 六款甜蜜热巧克力温暖冬日，尽享丝滑

2016年12月01日 16:30 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月1日电 /美通社/ --  冬日降临，在这甜蜜的十二月，505酒吧将六款款法芙娜热巧克力携至身边。香醇浓郁的法芙娜巧克力令绝妙的丝滑口感在唇齿间蔓延，余香飘渺，令沉溺其中。

法芙娜热巧克力
法芙娜热巧克力

烈焰伦巴巧克力，从顶部蜿蜒而下的纯白奶盖点缀着星星点点的可可粉，附着在浓厚的温热巧克力之上，仿若动情女子挥洒的舞蹈热意，冬日里散发迷人的魄力。

经典爱尔兰巧克力墨西哥巧克力在可可粉雪顶之下，藏着些许不一样的风味，小巧精致的巧克力装饰，传递着节日的甜蜜与幸福。经典爱尔兰巧克力于热巧克力中注入詹姆士威士忌，细细品尝，醇厚的丝丝酒香与巧克力的顺滑完美结合，而意大利浓咖啡及甘露咖啡酒调配的墨西哥巧克力则在重叠味觉中相得益彰。

辛红辣椒巧克力灼情榛果巧克力在视觉及味觉上更加奇妙，辛红辣椒热巧的热烈红色从初始便会俘获视线，张扬，放纵，从最原始的角度刺激味蕾，发掘喉间的轻微辣爽，品味更为深厚的可可芳香。而雅致的榛果热巧则凭借厚壳、香甜的坚果口感与巧克力的软绵充分交融，松软的棉花糖点缀在雪峰之上，于谈笑间轻抿顺滑的榛果热巧克力，体会唯美与坚脆的优雅融合。

薄荷巧克力，一改风貌，那幽幽一绿，在雪顶上绽放其清新的凉意，微苦中的沁爽也让整杯饮品变得立体起来，带来通体舒畅的放松感，于阴沉沉的雾霾天来上一杯清新的薄荷热巧克力，定是最佳选。

无须犹豫，放纵自己于这六种热巧克力饮品间，或选其一，体会巧克力的热饮魅力，彻底打开您的冬日感官

烈焰伦巴巧克力

人民币68元

经典爱尔兰巧克力

人民币68元

墨西哥巧克力

人民币68元

灼情榛果巧克力

人民币58

辛红辣椒巧克力

人民币58

薄荷巧克力

人民币58

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