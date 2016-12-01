“百家央（国）企镇江行”莅临中节能太阳能镇江公司

中国镇江2016年12月1日电 /美通社/ -- 11月30日，“百家央（国）企镇江行”活动如期进行，此次活动由镇江市委、市政府主办。超过100家央企、国企参加，国务院国资委及相关部委负责人、多位央企、国企高层领导出席。

活动当天上午，近200位来宾参观镇江近年来经济社会发展成果、在镇央企和国企发展情况。中节能太阳能科技（镇江）有限公司作为优秀示范企业，迎接了领导们的莅临指导和工厂车间现场的参观。

下午的活动中，镇江市委、市政府主要领导分别讲话，中国节能环保集团总经理王彤宙作为央企代表在会上作交流发言。

中节能太阳能科技（镇江）有限公司于2010年8月注册成立，占地208亩，总投资约13亿元人民币，是大型中央企业 -- 中节能太阳能股份有限公司的控股子公司，主营业务为晶体硅太阳电池及组件的研究、制造和销售。致力于光伏技术研发、光伏产品制造与销售以及光伏系统的设计和实施。

中节能太阳能科技（镇江）有限公司具有较强的技术研发实力，承担国家火炬计划1项、国家重点新产品2项等国家级科研项目，在知识产权方面拥有授权发明专利11件、实用新型117件、外观设计1件。双玻组件获国家重点新产品、江苏省高新技术产品，开发彩色双玻组件产品为业内首创。截止到2016年11月，公司高效电池片量产平均效率突破20%，常规电池片量产效率达18.7%，60片多晶组件功率达265~285W，均处于业内领先水平。